Prometni vještak: Vjerojatno je da Banožić nije pretjecao jer je pod kutem udario u drugi auto

Ako sam kočio, nisam mogao pretjecati, kazao je bivši HDZ-ov ministar obrane Mario Banožić u intervjuu za RTL gdje je prvi put od nesreće kod Vinkovaca u kojoj je poginuo 41-godišnji Goran Šarić iznio svoju stranu priče. Osim što kaže da nije pretjecao, tvrdi i da nije bio pod utjecajem alkohola, a izmjerenih 0,21 promil je, kaže, od etilnog alkohola koji je korišten pri dezinfekciji kad su mu vadili krv.

Medije je optužio da lažu u vezi pretjecanja te da frontalnog sudara, "far od far", nije bilo.

Pitali smo prometnog stručnjaka i stalnog sudskog vještaka za promet Gorana Husinca je li moguće da je do nesreće došlo onako kako to tvrdi Banožić.

- Ovako, on vjerojatno nije pretjecao jer je pod kutem udario u drugi auto budući da se na kombiju vidi da je udarac bio više lijevo. Upravo zbog toga je vozač kombija poginuo, a Mario Banožić preživio iako nijedan od njih nije bio vezan sigurnosnim pojasem. Da je bio čisti čeono-centralni sudar on sigurno ne bi mogao nevezan preživjeti jer bi promjena brzine njegova vozila bila tako velika da to nitko ne može preživjeti. To se vidi s fotografija koje su izašle u medijima - kaže Husinec.

Dodaje da je Banožić bio paralelno s kamionom u trenutku sudara, prilikom rotacije njegova terenca došlo bi do sudara s lijevim bokom kamiona.

- To nedvojbeno ukazuje da se sudar dogodio iza kamiona, a ne paralelno. Koji je bio razlog naglog kočenja Banožića pri kojem je izgubio kontrolu i prešao na lijevu stranu utvrdit će se prometnim vještačenjem. Vrlo je bitno saznati, a to još nije u medijima, da li je vozač drugog vozila bio pod utjecajem alkohola i u kojoj koncentraciji. Ako je bio u velikoj koncentraciji alkohola, više od 1 promila nije isključeno da je svojim načinom vožnje ugrozio vožnju Marija Banožića. Također mora se utvrditi, a što još uvijek nije poznato javnosti, što su oba sudionika radila noć prije odnosno da li su spavali ili su bez sna krenuli na vožnju. Puno je elemenata koji utječu na razvoj događaja, a koji su nama, širokoj javnosti, još zasad nepoznati - smatra Husinec.

Zagreb: Goran Husinec, sudski vještak za cestovni i pomorski promet | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Pitali smo ga kako objašnjava činjenicu da vozač kamiona tvrdi da je vidio kako ga Banožić pretječe.

- Definitivno je i vozaču kamiona bio veliki stres i vrlo lako se čovjeku po pitanju prostorne dužine nešto učini, osobito pri tako relativno velikim brzinama. Vrlo je teško utvrditi udaljenosti jer se pri takvim brzinama udaljenost mijenja 50 metara u sekundi, a moramo znati da, ako je vozač, nakon što je čuo udarac od sudara pogledao u retrovizor, samo dok je pogledao i fokusirao je prošlo vrijeme u kojem su se automobili jako udaljili. Pa se tako čovjeku pod velikim stresom vremensko-prostorna slika može činiti drugačija - pojašnjava vještak.

Vezano uz vještačenje koje obično naruči državno odvjetništvo prije podizanja optužnice kaže da Centar za kriminalistička vještačenja obično radi vještačenje u kojem ne ulazi u sitne detalje niti radi bilo kakve kompjutorske simulacije.

- To je vještačenje važno da ukaže postoji li sumnja na počinjenje nekakvog kaznenog djela, a nakon toga na sudu se provode druga vještačenja koja su puno detaljnija da bi se dokazale sve okolnosti - rekao nam je Husinec.