Obitelj preminulog Sanjina Španovića uoči pogreba: 'Novac radije donirajte Palčićima'

Novinar i publicist Sanjin Španović preminuo je u petak nakon duge i teške bolesti. Vijest o njegovoj smrti objavljena je na stranicama GNK Dinama, gdje je neko vrijeme bio predstojnik ureda Dinamova predsjednika Velimira Zajeca, a posljednjih se godina istaknuo i velikim angažmanom u procesu demokratizacije kluba.

Njegov posljednji ispraćaj bit će u srijedu 3. prosinca u 14 sati na zagrebačkom Krematoriju. Kako doznajemo, obitelj je uputila posebnu molbu svima koji se žele oprostiti od Sanjina.

- Ispraćaj našeg Sanjina bit će u srijedu, 3. prosinca 2025. u 14 sati na Krematoriju. Obitelj moli da umjesto vijenaca i cvijeća taj novac donirate Klubu roditelja nedonoščadi PALČIĆI na njihov IBAN HR7024020061101173226. Hvala svima - zamolila je obitelj.

Uz urnu će biti osam vijenaca, cvijeće se neće bacati te mole sve da novac upute u dobrotvorne svrhe. Sam Španović se posebno zalagao za Palčiće te promociju darivanja organa.