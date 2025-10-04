Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'

Nitko nikad nije spreman za veliki gubitak. Pogotovo kad je bol dvostruka. Naša obitelj je bila blagoslovljena i sretna sam što sam imala predivne roditelje. Zauvijek ću biti ponosna što sam njihova kćer. Naši životi više neće biti isti. Pruža nam utjehu što su otišli zajedno, radeći ono što najviše vole u društvu svojih najboljih prijatelja. Hvala vam svima, imamo sreće što smo okruženi s toliko ljubavi i potpore, objavila je na Facebooku Ilona Busby, kći Jeremyja i Lorraine Gambin, Maltežana koji su poginuli u strašnoj prometnoj nesreći kod Senja.

Uz njih su poginuli Kevin Bonnici i njegova supruga Alexandra. Kako piše Times of Malta, svi su živjeli u Swieqiju, zajedno su putovali na odmor...

- Izgubili smo četvero posebnih ljudi. Raj je dobio četiri nova anđela. Bili su sretno oženjeni parovi, voljeli su, uvijek su bili nasmijani i veseli - poručio je Bernard Schranz, koji je poznavao preminule...

Jeremy Gambin je bio trener košarkaške momčadi Luxol. Ranije je i sam igrao košarku te je predstavljao Maltu na Igrama malih država Europe 1987. u Monaku. Također je bio učitelj tjelesnog u školi St Michael's. On i njegova supruga Lorraine imali su troje djece i nekoliko unučadi. Kevin Bonnici bio je direktor dvije taksi-firme. Prije toga radio je za Air Maltu u financijskim, letačkim i inženjerskim odjelima zrakoplovne tvrtke. On i njegova supruga Alexandra imali su dvoje djece i nekoliko unučadi.

Jordan Galea Pace, zamjenik gradonačelnika Swieqija, grada u kojem su živjeli Jeremy i Lorraine, oprostio se od dvoje sugrađana. "Lorraine je bila voljena i aktivna članica naše zajednice koja je redovito prisustvovala našim aktivnostima, dok je gospodin Gambin, moj bivši profesor u St Michael'su, uvijek bio poštovan čovjek", poručio je Galea Pace.

Kako je došlo do nesreće?

Kako su izvijestili iz Policijske uprave ličko-senjske, vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka kretalo se iz smjera Rijeke prema Senju. Iz zasad nepoznatog razloga, vozač je izgubio nadzor u blagom lijevom zavoju.

- Automobil je skrenuo udesno, udario u dva zaštitna kamena stupa, sletio s kolnika u provaliju duboku oko 70 metara te završio u moru - naveli su iz policije. Sve se odvilo u četvrtak, nešto iza 16 sati.

GALERIJA:

Neslužbeno doznajemo kako su Maltežani unajmili automobil u Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman".

Tijela stradalih iz mora su izvukli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Gospić, a potom su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije i identifikacije. Službene potvrde o njihovom identitetu očekuju se nakon obdukcije iako su naše službe već prenijele vijest malteškim diplomatima. Neslužbeno doznajemo kako je moguće i da ovo neće kvalificirati kao prometnu nesreću nego prometni događaj, s obzirom na to da postoji mogućnost da je vozaču pozlilo u vožnji, što će službeno pokazati nalaz obdukcije. Jedna od teorija je i da je vozač zaspao u vožnji.

Izvlačenje auta iz mora kod Senja, u slijetanju poginulo četvero stranih državljana | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zahtjevna akcija

- Pripremio sam se na najgoru sliku, ali ne dovoljno. Ovo je baš grozno - rekao je kratko potreseni ronilac Renato Huba, koji je u četvrtak među prvima stigao na mjesto strašne tragedije u mjestu Bunica kraj Senja.

Iz mora kod Senja izvučen automobil u kojem je poginulo četvero stranih državljana | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Auto je pao na nekih 11 ili 12 metara dubine. Uspjeli smo izvući stvari, mobitele, ženske naočale, puno bombona... Tragedija je velika, izgubljena su četiri ljudska života. Užas - dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:29 Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...' | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL

Istaknuo je da je akcija izvlačenja potopljenog automobila bila prilično zahtjevna. Auto je, kaže, sav spljošten.

Među prvima je na intervenciju stigao policajac Policijske postaje Senj Jasmin Mujaković. Kako su nam opisali ljudi, sišao je s ceste na obalu te hrabro skočio u hladni Jadran kako bi pokušao spasiti ljude. Nažalost, za to je bilo prekasno.

- Kad je vidio auto u moru, po šikari se spustio do obale, skinuo uniformu i skočio u hladno more. Zaronio je na dubinu od 10-ak metara i pokušao nekako otvoriti, pokidati vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je to u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao - opisao nam je Adrian Karamba iz vučne službe, koji nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce