"Objava lažnih fotografija je pokušaj kompromitacije Vlade"

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u četvrtak da je objava lažnih fotografija potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića pokušaj kompromitacija visokog državnog dužnosnika i cijele Vlade.

"Potpredsjednik Vlade stavljen je u fotomontaži da je u drugoj državi, da je sa prostitutkom i da šmrče kokain. To je teška optužba, i to onda kompromitira cijelu vladu. Svatko će postaviti pitanje kakvi su to ljudi, ako to rade. Radi se o pokušaju kompromitacije visokog državnog dužnosnika i, naravno, da se tu onda radi i o pokušaju kompromitacije same vlade", rekao je Jandroković novinarima nakon sjednice saborskog Kluba HDZ-a upitan zbog čega bi objava lažnih fotografija dovela do ugroze nacionalne sigurnosti.

Jandroković: Promptno su reagirala sva državna tijela

Smatra kako će samo oni koji to ne žele shvatiti - iz različitih političkih ili drugih razloga - to dovoditi u pitanje. Upozorio je i da se na taj način i u drugim državama kroz kompromitaciju visokih dužnosnika nastoji ugroziti određena politika. Dakle vrlo jasno, dva plus dva su četiri, dodao je.

Na pitanje zašto SOA o krivotvorenim fotografijama nije obavijestila DORH kako je medijima rekao glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, Jandroković je odgovorio kako su svi obaviješteni kada su dobili o tome informaciju.

Istaknuo je kako su od trenutka kada se ta informacija pojavila promptno reagirala sva državna tijela te je napravljeno ono što je trebalo napraviti kako bi se sačuvao dignitet jedne osobe (Tolušića) te zaštitila Vlada od pokušaja udara falsifikatima na političku stabilnost.

"To je potpuno jasno. Zamislite nekog drugog u toj situaciji i kako bi se osjećali da se takvo što dogodi vama", poručio je.

Jandroković je, na pitanje zašto Tolušić to nije odmah prijavio jer je šest mjeseci znao za te fotografije, odgovorio kako mu je sam Tolušić rekao da je načuo priče o tome da mu netko nastoji napakostiti iz redova ljudi koji nisi zadovoljni načinom na koji on vodi Ministarstvo poljoprivrede. No, dodao je, Tolušić o tome nije imao konkretne informacije. U trenutku kada je postalo jasno da se ide u medijsku kompromitaciju - tada je reagirano.

Jandroković: Treba raščistiti tko stoji iza prljavih poslova

Naveo je i kako ga čudi lakoća s kojom neki od novinara govore "kako to nije ništa strašno", pozvavši sve da se stave u takvu situaciju.

Na pitanje ima li to kakve veze sa SMS aferom, predsjednik Hrvatskog sabora, odgovorio je da ne može nagađati što je u pozadini toga, ali je svakom jasno da se radi o prljavom pokušaju kompromitacije Tolušića.

Izrazio je nadu da će, kao i u slučaju SMS afere, nadležna državna tijela kroz istragu utvrditi što se točno dogodilo te utvrditi činjenice.

"Svima nam to treba. To je važno za državu, za građane i za politiku da raščistimo tko stoji iza takvih prljavih poslova", rekao je Jandroković.