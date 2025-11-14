Objavili 20.000 stranica o Epsteinu: Trump je pas koji ne laje. Jako je loš čovjek

Javno objavljivanje više od 20.000 stranica novih dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom ponovno je zaokupilo pažnju javnosti oko njegovih odnosa s bogatima i moćnima, piše Guardian.

Demokratski političari objavili su tri e-maila dobivena iz Epsteinove imovine, tvrdeći da pokazuju kako Donald Trump možda znao više o Epsteinovim zločinima nego što je javno priznao. Trumpov tim odgovorio je da su ti dokumenti selektivno odabrani, dok su republikanski predstavnici potom objavili znatno veći paket dokumenata.

Ključna otkrića dosad:

Demokratski članovi Odbora za nadzor u Zastupničkom domu rekli su da e-mailovi koje su objavili „postavljaju ozbiljna pitanja o Donaldu Trumpu i njegovom znanju o Epsteinovim stravičnim zločinima”.

U jednom e-mailu iz siječnja 2019., poslanom kolumnistu Michaelu Wolffu, Epstein je o Trumpu napisao: „Naravno, znao je za djevojke jer je zamolio Ghislaine da prestane.” Trump je ranije sugerirao da je Epstein „ukrao” mlade ženske zaposlenice koje je on zaposlio u svom Mar-a-Lago klubu. Epsteinova bivša prijateljica i pomoćnica, Ghislaine Maxwell, trenutačno služi 20-godišnju kaznu zatvora zbog seksualnog trgovanja, uključujući posredovanje u zlostavljanju djevojaka.

U drugom e-mailu iz 2011., Epstein je Maxwell tvrdio da je Trump proveo sate s jednom od njegovih žrtava, ali nije o tome govorio.

„Želim da shvatiš da je taj pas koji nije lajao Trump”, napisao je Epstein. Maxwell je u odgovoru napisala: „Razmišljala sam o tome.”

Kasnije je Bijela kuća tvrdila da se radi o Virginiji Giuffre, koja je počinila samoubojstvo u travnju, u dobi od 41 godine. E-mail nije sugerirao zašto bi Trump provodio vrijeme s Giuffre. Izraz „pas koji nije lajao” ponekad se koristi da pokaže da je odsutnost nečega značajnija od njegove prisutnosti, iako značenje u ovom slučaju nije potpuno jasno.



Trump je reagirao na dokumente na svojoj platformi Truth Social, optuživši demokrate da „pokušavaju ponovno pokrenuti laž o Jeffreyju Epsteinu” kako bi skrenuli pažnju sa zatvaranja vlade, kada je politička podjela dovela saveznu vladu u kaos tjednima.

Epstein je prezirao Trumpa

Epstein, koji je umro u zatvoru 2019. u dobi od 66 godina, imao je negativno mišljenje o Trumpu u godinama prije smrti.

„Sreo sam neke vrlo loše ljude,” napisao je Epstein u e-mailu iz 2017. „Nitko nije bio loš kao Trump. Niti jedna pristojna stanica u njegovom tijelu.”

U drugim porukama opisao je Trumpa kao „maniaka” koji pokazuje znakove „rane demencije”.

E-mailovi stavljaju Trumpovog biografa Michaela Wolffa u središte pozornosti. Michael Wolff napisao je četiri knjige o Trumpovoj političkoj karijeri, uključujući bestseller iz 2018. „Fire and Fury: Inside the Trump White House”, koji je izazvao otpor administracije.

Foto: infusny-160

Wolff je oznavao Epsteina godinama, a financijer je bio izvor za njegove knjige o Trumpu. Autor je ranije izjavio da posjeduje desetke sati snimki intervjua s Epsteinom o Trumpu.

Od tri e-maila koje su u srijedu objavili demokrati, dva uključivala su razmjenu s Wolffom, uključujući onaj u kojem Epstein tvrdi da je Trump „znao za djevojke”, stavljajući autora u središte pozornosti.

Jedan e-mail, poslan od Wolffa Epsteinu u prosincu 2015., sugerirao je da bi Trump mogao „visi” u nadolazećem CNN intervjuu o vezi koju je tadašnji predsjednički kandidat imao s Epsteinom.

„Mislim da ga trebaš pustiti da se objesi sam,” piše Wolff. „Ako kaže da nije bio na avionu ili u kući, to ti daje vrijednu PR i političku prednost. Možeš ga ‘objesiti’ na način koji potencijalno generira pozitivan benefit za tebe...”

Dodao je: „Naravno, moguće je da će, ako ga se pita, reći da je Jeffrey sjajan tip, da je nepravedno tretiran i da je žrtva političke korektnosti, što bi trebalo biti zabranjeno u Trumpovoj administraciji.”