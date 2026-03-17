Objavili detalje strašne nesreće u kojoj je poginuo motociklist

Vozač motocikla (39) poginuo je u ponedjeljak oko 14.45 sati u naselju Marčana kod Pule. Vozač auta (53) pulskih registracija počeo je skretati ulijevo, a u njegov bočni dio udario je motociklist, također pulskih registracija, koji je pretjecao kolonu vozila. Iako su ga pokušali reanimirati na mjestu nesreće, 39-godišnjak je na mjestu preminuo, piše PU istarska.

Tijelo poginulog motociklista prevezli su na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije. Policija provodi istragu nad vozačem auta.

U suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom provode dokazne radnje i utvrđuju okolnosti nastanka prometne nesreće.