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PODACI ZA SRPANJ

Objavili nove brojke za inflaciju

Piše HINA,
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Objavili nove brojke za inflaciju
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
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Tako je, nakon što je u lipnju usporila na 4,5 posto na godišnjoj razini, sa svibanjskih 5,2 posto i travanjskih 5,8 posto, nastavljen trend njezina usporavanja treći mjesec uzastopno

Stopa inflacije u Hrvatskoj, mjerena indeksom potrošačkih cijena dobara i usluga, u ovogodišnjem je srpnju iznosila 3,9 posto u odnosu na srpanj lani, dok je u odnosu na lipanj 2026. niža za 0,2 posto, izvijestio je u petak Državni zavod za statistiku (DZS).

Tako je, nakon što je u lipnju usporila na 4,5 posto na godišnjoj razini, sa svibanjskih 5,2 posto i travanjskih 5,8 posto, nastavljen trend njezina usporavanja treći mjesec uzastopno. 

Što se tiče pojedinih glavnih komponenti indeksa, na godišnjoj razini u srpnju porasle su cijene za sve komponente, osim cijena industrijskih neprehrambenih proizvoda, koje su pale za 1,1 posto u odnosu na lipanj 2025. godine.

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Cijene energije porasle su u srpnju za 12,2 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, cijene usluga povećale su se za 8,5 posto, a cijene hrane, pića i duhana za 0,5 posto.

Na mjesečnoj razini, pak, cijene industrijskih neprehrambeninih proizvoda bez energije bile su niže tri posto, dok su cijene usluge bile za 1,5 posto više, a hrane, pića i duhan te energije za po 0,4 posto više.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni Eurostata, bile su u srpnju u prosjeku više za 3,6 posto u odnosu na lipanj 2025. godine. Višu stopu inflacije u tome mejsecu od Hrvatske imale su Litva, 5,6 posto, Bugarska, 4,1 posto, Cipar, 4 posto i Španjolska, 3,6 posto. 

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