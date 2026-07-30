Divljaju cijene u Njemačkoj: Inflacija skočila na 2,8 %

Potrošačke cijene bile su u srpnju za 2,8 posto više nego u istom mjesecu prošle godine, izračunali su statističari na temelju preliminarnih podataka. U lipnju bile su porasle za 2,3 posto. Time je prekinuto dvomjesečno razdoblje blažeg rasta cijena i inflacija se ponovo približila razini iz travnja kada je bila na korak od tri posto.

Inflacija je tako u srpnju ponovo ubrzala, nakon dvomjesečnog razdoblja blažeg rasta cijena, i približila se razini iz travnja kada se rasplamsao američko-izraelski rat protiv Irana. Teheran je odgovorio blokadom Hormuškog tjesnaca kojim prolazi otprilike petina svjetskih energenata.

Energija je u srpnju ponovo bila motor inflacije, uz skok cijena za 8,3 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec. U lipnju su bile više za 3,4 posto, a u svibnju za 6,6 posto. Vrhunac je poskupljenje energije dosegnulo u travnju kada je bila skuplja za čak 10,1 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.

Hrana je u srpnju poskupjela za 0,4 posto, kao i u prethodna dva mjeseca.

Temeljna inflacija, koja isključuje cijene hrane i energije, iznosila je u srpnju 2,4 posto i pokazala je blago usporavanje u usporedbi s prethodna dva mjeseca.

Na mjesečnoj razini potrošačke cijene promijenile su trend i porasle su za 0,8 posto. U lipnju bile su pale za 0,3 posto.

I harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP), koji omogućuje usporedbu kretanja cijena među članicama Europske unije i eurozone, pokazao je godišnju stopu inflacije od 2,8 posto. U srpnju bila je iznosila 2,4 posto.

Na mjesečnoj razini cijene mjerene HICP-om uvećane su za 0,9 posto, nakon 0,2-postotnog pada u prethodnom mjesecu.