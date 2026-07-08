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Objavili nove detalje likvidacije u Šestinama: Osumnjičeni i ubijeni htjeli su ubiti dvoje ljudi

Piše Ivan Štengl,
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Objavili nove detalje likvidacije u Šestinama: Osumnjičeni i ubijeni htjeli su ubiti dvoje ljudi
Foto: Igora Šiban/PIXSELL; čitatelj 24sata
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Policija sumnja da su ubijeni muškarac, osumnjičeni, jedan 36-godišnjak i još nekoliko nepoznatih ljudi dogovarali ubojstvo druge dvije osobe. Ubojstvo su dogovarali preko mobitela tijekom ožujka i travnja ove godine

Zagrebačka policija dovršila je višemjesečnu istragu ubojstva u Šestinama iz 12. travnja ove godine. Iz policije su u travnju priopćili da su žrtva M.P. (22) i osumnjičeni (18) ilegalno boravili u Hrvatskoj. 24sata doznaje da je osumnjičeni iz BiH u Hrvatsku stigao mjesec dana prije ubojstva, i to navodno migrantskim putevima preko Save. 

Policija sumnja da su ubijeni muškarac, osumnjičeni, jedan 36-godišnjak i još nekoliko nepoznatih ljudi dogovarali ubojstvo druge dvije osobe. Ubojstvo su dogovarali preko mobitela tijekom ožujka i travnja ove godine.

- Sumnja se da su osumnjičeni, 8. i 9. travnja u večernjim satima, u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Zagrebu čekali dvije osobe radi počinjenja prethodno dogovorenog kaznenog djela ubojstva, ali do počinjenja nije došlo jer se potencijalne žrtve nisu pojavile - navodi policija.

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Osim toga, policija 36-godišnjaka tereti da je znao za ubojstvo 22-godišnjaka, ali ga nije prijavio. Tu informaciju je saznao preko poruka.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 36-godišnjak i više zasad nepoznatih osoba počinio kazneno djelo neprijavljivanja počinjenog kaznenog djela. Navedeno je počinio, sumnja se, na način da je zajedno s tim osobama putem mobilne aplikacije za komunikaciju došao do saznanja da je maloljetni državljanin Bosne i Hercegovine 12. travnja 2026. godine na području Šestina počinio kazneno djelo ubojstva na štetu 22-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, a to nije prijavio policiji niti drugim nadležnim tijelima iako je znao da bi njegovom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje samog kaznenog djela i počinitelja - navodi policija.

Foto: Igora Šiban/PIXSELL; čitatelj 24sata

Podsjetimo, žrtva je ubijena 12. travnja tijekom boravka s 22-godišnjakom u obiteljskoj kući u Zagrebu na Šestinskom trgu. Osumnjičeni je tada bio maloljetnik te je ispalio najmanje tri hica, od čega su dva pogodila žrtvu.

- d posljedica ranjavanja 22-godišnjak je na mjestu događaja preminuo. Nakon počinjenog ubojstva osumnjičeni maloljetnik je napustio mjesto događaja. Istoga dana oko 21.45 sati policijski su službenici na ulici uočili maloljetnog državljanina Bosne i Hercegovine koji je svojim ponašanjem izazvao sumnju. Daljnjim postupanjem i operativnim radom policija je došla do informacija o mogućem teškom kaznenom djelu. Provjerom navoda da je u jutarnjim satima u kući na području Šestina usmrćen muškarac, policijski su službenici dolaskom na adresu zaista pronašli tijelo. Maloljetnik je odmah uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje - obavijestili su tada iz policije. 

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