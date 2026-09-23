Objavili plaće komunalaca. Podržavate li njihov štrajk?

Radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za 28. rujna zbog nezadovoljstva uvjetima rada, plaćama i pitanjima koja već dulje vrijeme čekaju rješenje. Traže paket mjera koji uključuje povećanje osnovice plaće, indeksaciju, veću naknadu za prijevoz, korekciju koeficijenata složenosti radnih mjesta te druga materijalna prava.

Podržavate li štrajk komunalaca:

Ovo su plaće po zanimanjima, minimalni, maksimalni i prosječni iznosi:

Prosječna isplaćena neto plaća za komunalnog radnika s dodacima u podružnici Čistoća u srpnju 2026. iznosila je 1.650,61 eura. Ta plaća je za 87% viša u odnosu na prosječnu neto plaću komunalnog radnika u srpnju 2021. godine, a u tom vremenu, povećanja plaća ostvarena u 3 navrata, posljednji put početkom ove godine.

U srpnju 2026. godine, najmanja isplaćena neto plaća komunalnom radniku za iznosila je 1.272,30 eura, a najveća plaća isplaćena neto plaća komunalnom radniku iznosila je 2.250,81 eura.

U slučaju najmanje isplaćene plaće radnik je iz Zagreba, ima 1 godinu radnog staža i radio je puno radno vrijeme ali bez prekovremenih sati. S druge strane, najveća isplaćena plaća je komunalnom radniku koji je cijeli mjesec radio u 3. smjeni, imao je 15 prekovremenih sati, na posao putuje iz zagrebačkog prstena za što prima dodatak za prijevoz od 228,82 eura, te također ima porezni odbitak od 1.845 eura za tri uzdržavana člana obitelji.

Vozač u Čistoći

Prosječna isplaćena neto plaća s dodacima za vozače u podružnici Čistoća u srpnju 2026. iznosila je 1.851,05 eura. Ta plaća je za 70% viša u odnosu na prosječnu neto plaću vozača u srpnju 2021. godine, a u tom vremenu, povećanja plaća ostvarena u 3 navrata, posljednji put početkom ove godine.

Najmanja isplaćena neto plaća vozaču u Čistoći u srpnju 2026. iznosila je 1.528,91 eura, dok je najveća plaća isplaćena vozaču u Čistoći u srpnju 2026. iznosila 2.654,35 eura.

U slučaju najmanje isplaćene plaće radnik je iz Zagreba, u tom je mjesecu bio 10 dana na godišnjem odmoru. S druge strane, najveća isplaćena plaća je vozaču koji je cijeli mjesec radio u 3. smjeni, imao je 7 prekovremenih sati, na posao putuje iz Zagorja za što prima dodatak za prijevoz od 157,17 eura, te također ima porezni odbitak od 1.920 eura za 4 uzdržavana člana obitelji.

Vrtlar u Zrinjevcu

Prosječna isplaćena neto plaća za vrtlara s dodacima u podružnici Zrinjevac u srpnju 2026. iznosila je 1.573,70 eura. Ta plaća je za 77% viša u odnosu na prosječnu neto plaću vrtlara u srpnju 2021. godine, zahvaljući povećanjima plaća koja su ostvarena u 3 navrata, posljednji put početkom ove godine.

Najmanja isplaćena neto plaća vrtlara u Zrinjevcu u srpnju 2026. iznosila je 1.243,66 eura, dok je najveća plaća isplaćena vrtlara u Zrinjevcu u srpnju 2026. iznosila 2.026,87eura.

U slučaju najmanje isplaćene plaće radnik je iz Zagreba, u tom je mjesecu bio 10 dana na godišnjem odmoru te ima osobni porezni odbitak. S druge strane, najveća isplaćena plaća je vrtlaru u Zrinjevcu koji je imao 32 prekovremena sata, na posao putuje iz druge županije (Lekenik, Sisačko-moslavačka) za što prima dodatak za prijevoz od 120,49 eura, te također ima porezni odbitak za 1 uzdržavanog člana obitelji.

Cestar u Zagrebačkim cestama

Prosječna isplaćena neto plaća za cestara s dodacima u podružnici Zagrebačke ceste u srpnju 2026. iznosila je 1.545,46 eura. Ta plaća je za 77% viša u odnosu na prosječnu neto plaću cestara u srpnju 2021. godine, a u tom vremenu, povećanja plaća ostvarena u 3 navrata, posljednji put početkom ove godine.

Najmanja isplaćena neto plaća cestara u Zagrebačkim cestama u srpnju 2026. iznosila je 1.256,59 eura, dok je najveća plaća isplaćena cestara u Zagrebačkim cestama u srpnju 2026. iznosila 2.051,40eura.

U slučaju najmanje isplaćene plaće radnik je iz Zagreba, u tom je mjesecu bio 5 dana na godišnjem odmoru, ima 1 prekovremeni sat te ima osobni porezni odbitak. S druge strane, najveća isplaćena plaća je cestara u Zagrebačkim cestama koji je imao 16 prekovremenih sati subotom, na posao putuje iz druge županije (Donji Kraljevec, Međimurska županija) za što prima dodatak za prijevoz od 347,50 eura, te također ima porezni odbitak za 2 uzdržavana člana obitelji.

Grobar u podružnici Gradska groblja

Prosječna isplaćena neto plaća s dodacima za grobara u podružnici Gradska groblja u srpnju 2026. iznosila je 1.586,28 eura. Ta plaća je za 80% viša u odnosu na prosječnu neto plaću grobara u srpnju 2021. godine, a u tom vremenu, povećanja plaća ostvarena u 3 navrata, posljednji put početkom ove godine.

Najmanja isplaćena neto plaća grobara u srpnju 2026. iznosila je 1.345,78 eura, dok je najveća plaća isplaćena grobara u srpnju 2026. iznosila 2.057,61 eura.

U slučaju najmanje isplaćene plaće radnik je iz Zagreba, radio je puno radno vrijeme te ima osobni porezni odbitak. S druge strane, najveća isplaćena plaća grobara u srpnju 2026 bila je za radnika koji je imao 24 prekovremena sata, iz Zagreba je te ima porezni odbitak od 1320 eura za 2 uzdržavana člana obitelji.

Vozači ZET-a

U ZET-u je u srpnju najmanja isplaćena neto plaća vozača autobusa (srednja stručna sprema) iznosila 1.661,14 eura, dok je jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa u srpnju iznosila 2.725,05 eura. U slučaju najmanje isplaćene plaće radi se o radniku iz Zagreba, s 15 godina radnog staža, koji je radio puno radno vrijeme, s radom u dvije smjene, te nema dodatnih poreznih olakšica i nema prekovremenih sati. S druge strane, jedna od najvećih isplaćenih plaća isplaćena je radniku iz Zagreba s 21 godinom radnog staža, koji je radio u različitim smjenama i vikendom. Radnik ima 14 prekovremenih sati, s dodatkom na zglobno vozilo te ima poreznu olakšicu za četiri uzdržavana člana obitelji, a tijekom mjeseca koristio je i godišnji odmor.

Razlika 2021. i sada

Prosječna plaća u ZGH je za 72 % više nego što je iznosila prosječna neto plaća u društvu u 2021. godini. Povećanja plaća ostvarena su u 3 navrata, posljednji put početkom ove godine. Primanja su najviše povećana operativnim radnicima – što je i vidljivo na porastu njihove prosječne plaće.

Povećanje isplaćene prosječne neto plaće s dodacima u srpnju 2026. u odnosu na isti mjesec 2021. po zanimanjima je:

- komunalnom radniku plaća je u srpnju 2026. veća za 87% nego u istom mjesecu 2021. godine, vozaču u Čistoći za 70%, vrtlaru u Zrinjevcu za 77%, cestaru za 77% te grobaru za 80%.