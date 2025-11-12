Obavijesti

Objavili poruke seksualnog predatora Epsteina! U njima se više puta spominje Trump!

Objavili poruke seksualnog predatora Epsteina! U njima se više puta spominje Trump!
U jednoj od poruka Epstein piše "kako je Trump znao za djevojke"...

Američki demokrati u Zastupničkom domu objavili su nove mailove osuđenog seksualnog predatora Jeffreyja Epsteina u kojima se više puta spominje američki predsjednik Donald Trump!

U jednom od objavljenih prepiski između Epsteina i njegove suradnice Ghislaine Maxwell, osuđene za podvođenje maloljetnica, Epstein joj piše kako je Trump proveo 'dosta vremena' sa ženom koju Demokrati predstavljaju kao žrtvu Epsteinove trgovine ljudima.

U jednoj od poruka Epstein piše "kako je Trump znao za djevojke", čime se referirao na tvrdnje američkog predsjednika kako je izbacio Epsteina iz svojeg kluba iu Mar-a-Lagu zbog iskorištavanja mladih žena koje su tamo radile...

U jednom od mailova, datiranom 2. travnja 2011. godine, Epstein je Maxwell napisao: "Želim da shvatiš da taj pas koji nije lajao je Trump. (Povučeno ime) on je proveo sate u mojoj kući s njim. Nikad nije spomenut. policijski šef. 75 posto sam tamo.

Maxwell mu je odgovorila: Razmišljala sam o tome...

Podsjećamo, prema službenim izvještajima, Epstein je počinio samoubojstvo u zatvoru 2019. godine.

Uskoro više...

