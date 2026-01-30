Obavijesti

Objavili čak tri milijuna novih stranica o Jeffreyju Epsteinu!

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Department of Justice

Današnjom dodatnom objavom obuhvaćeno je više od 2.000 videozapisa i 180.000 slika. Zajedno s prethodnim objavama, to čini gotovo 3,5 milijuna stranica objavljenih u skladu sa Zakonom

Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je u petak više od tri milijuna novih stranica dokumenata o pokojnom financijeru i seksualnom manijaku Jeffreyju Epsteinu. Današnjom dodatnom objavom obuhvaćeno je više od 2.000 videozapisa i 180.000 slika. Zajedno s prethodnim objavama, to čini gotovo 3,5 milijuna stranica objavljenih u skladu sa Zakonom.

Ovi su spisi prikupljeni iz pet glavnih izvora, uključujući: slučajeve protiv Epsteina na Floridi i u New Yorku, slučaj protiv Maxwell u New Yorku, njujorške istrage o Epsteinovoj smrti, floridski slučaj koji je istraživao Epsteinova bivšeg batlera, višestruke istrage FBI-ja te istragu Ureda glavnog inspektora o Epsteinovoj smrti.

Foto: Department of Justice

 - Ministarstvo je postupalo s namjerom prekomjernog prikupljanja materijala, a svi materijali koji nisu objavljeni spadaju u jednu od sljedećih kategorija: Duplikati dokumenata između istraga SDNY i SDFL. Zadržani zbog privilegija – privilegija deliberativnog postupka i odvjetničko-klijentska privilegija. Zadržani na temelju iznimaka predviđenih Zakonom (prikazi nasilja). Stavke koje nisu bile dio spisa u predmetima Epstein ili Maxwell te su bile u potpunosti nepovezane s tim slučajevima - objavili su Amerikanci. 

Foto: Department of Justice

Više od 500 odvjetnika sudjelovalo je u ovom naporu. Osim toga, Ured američkog državnog odvjetnika za Južni okrug New Yorka (USAO-SDNY) primijenio je dodatni protokol pregleda kako bi se osiguralo poštivanje sudskog naloga kojim se od američkog državnog odvjetnika Jaya Claytona zahtijeva potvrda da nijedan podatak koji identificira žrtve neće biti objavljen bez redakcije u okviru javne objave.

Tijekom postupka Ministarstvo je recenzentima dalo jasne upute da se redakcije ograniče isključivo na zaštitu žrtava i njihovih obitelji. Neke pornografske slike, bilo komercijalne ili ne, redigirane su jer je Ministarstvo sve žene na tim slikama tretiralo kao žrtve. Istaknute osobe i političari nisu bili redigirani u objavi nijednog spisa.

Foto: Department of Justice

Među dokumentima se nalaze i detalji o uhićenju Epsteinove bliske suradnice Ghislaine Maxwell. U spisu su navedeni i njezino puno ime, poznati pseudonimi te djelomično redigirana adresa prebivališta u gradu Bradfordu u saveznoj državi New Hampshire. Dokument također sadrži popis kaznenih djela za koja je Maxwell optužena, među kojima su seksualno iskorištavanje maloljetnika, davanje lažnog iskaza te prijevoz osoba preko saveznih granica radi seksualnih aktivnosti.

Kao njezina kućna adresa naveden je otok Little St. James, zloglasno imanje koje je Jeffrey Epstein kupio 1998. godine. U istom je dokumentu pod rubrikom zanimanje navedeno da ju je zapošljavao Epstein, i to s titulom "menadžerica".

Zanimljivo, kada bi se svi dokumenti o Epsteinu postavili jedan na drugi bili bi viši od dva Eiffelova tornja.

