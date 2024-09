Objavili prognozu vremena za rujan: U Europi kiša i poplave, Sahara će se zazelenjeti?

Prema zadnjim prognozama rekordno toplo ljeto uskoro završava, a stiže nam jesen. Kako javlja Severe Weather Europe, prva fronta već će u noći s nedjelje na ponedjeljak prijeći preko sjevernog Sredozemlja i Alpa. Najavljuju jaka grmljavinska nevremena te opasnost od poplava na sjeveru Italije, u Sloveniji i Austriji. Krajem idućeg tjedna u središnju Europu stiže hladnija zračna masa. Mogla bi donijeti velike količine kiše, a u Alpama i snijeg.

Zanimljivo je da će obilne padaline zadesiti i pustinju Saharu, gdje bi u rujnu u većem dijelu zapadne Sahare moglo pasti i više od 500% uobičajene mjesečne količine oborina. Ako se to dogodi, dijelovi pustinje će se zazelenjeti.

Foto: Severe Weather Europe

Mora diljem Europe početkom rujna još su iznimno topla, pogotovo u baltičkim, sjevernim i mediteranskim regijama. To uključuje Ligursko i Tirensko more, Jadransko more, Jonsko more i Egejsko more, gdje su temperature vode oko 4-6 °C više od prosjeka. Što su mora toplija, veća je vjerojatnost ekstremnijih i obilnijih oborina.

I u Hrvatsku stiže pogoršanje vremena. DHMZ javlja da se u Istri u nedjelju navečer očekuje jače naoblačenje praćeno kišom i lokalnim grmljavinskim pljuskovima.

Foto: Severe Weather Europe

U ponedjeljak će biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će biti obilnije oborine, a lokalno i olujnog nevremena, osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Najviše temperature će biti do 28 stupnjeva Celzija, no krajem tjedna uz znatno hladniji koridor zračnih masa u Hrvatskoj će se temperature znatno spustiti pa će one biti od oko 8 do 12°C, što je ispod prosjeka za sredinu rujna.