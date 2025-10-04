Saznajte rezultate 80. kola Loto 7 izvlačenja održanog 4. listopada 2025. godine. Provjerite dobitne brojeve, iznose fonda dobitaka te broj dobitnih listića.
NOVO IZVLAČENJE
Objavili su rezultate Loto 7 za 80. kolo: Provjerite jeste li među dobitnicima
Čitanje članka: < 1 min
U subotu, 4. listopada 2025. godine, održano je 80. kolo popularne igre na sreću Loto 7. Izvlačenje je privuklo veliki broj igrača, a sada su poznati i službeni rezultati.
Dobitni brojevi za 80. kolo Loto 7 su:
26, 33, 29, 30, 1, 21, 16
Dodatni broj: 17
Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 150.008,40 eura, dok je fond dobitaka dosegao 82.504,62 eura. U ovom kolu uplaćeno je ukupno 52.834 listića, a među njima je 9.918 dobitnih listića.
Svi sudionici mogu provjeriti svoje listiće i vidjeti jesu li među sretnim dobitnicima. Čestitamo svim dobitnicima 80. kola Loto 7 i želimo puno sreće u sljedećim izvlačenjima!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
