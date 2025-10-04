Obavijesti

News

Komentari 1
NOVO IZVLAČENJE

Objavili su rezultate Loto 7 za 80. kolo: Provjerite jeste li među dobitnicima

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Objavili su rezultate Loto 7 za 80. kolo: Provjerite jeste li među dobitnicima
Foto: Hrvatska lutrija

Saznajte rezultate 80. kola Loto 7 izvlačenja održanog 4. listopada 2025. godine. Provjerite dobitne brojeve, iznose fonda dobitaka te broj dobitnih listića.

U subotu, 4. listopada 2025. godine, održano je 80. kolo popularne igre na sreću Loto 7. Izvlačenje je privuklo veliki broj igrača, a sada su poznati i službeni rezultati.

Dobitni brojevi za 80. kolo Loto 7 su:
26, 33, 29, 30, 1, 21, 16

ČESTITKE DOBITNICIMA Ovo su Loto 6 rezultati: Igrači osvojili osam petica u 79. kolu
Ovo su Loto 6 rezultati: Igrači osvojili osam petica u 79. kolu

Dodatni broj: 17

Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 150.008,40 eura, dok je fond dobitaka dosegao 82.504,62 eura. U ovom kolu uplaćeno je ukupno 52.834 listića, a među njima je 9.918 dobitnih listića.

PROVJERITE LISTIĆE Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Svi sudionici mogu provjeriti svoje listiće i vidjeti jesu li među sretnim dobitnicima. Čestitamo svim dobitnicima 80. kola Loto 7 i želimo puno sreće u sljedećim izvlačenjima!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.
Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak
ČESTITKE

Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak

U 79. kolu igre Eurojackpot u Gospiću je pogođen dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura !
Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'
VELIKA TUGA

Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'

"Izgubili smo četvero posebnih ljudi. Raj je dobio četiri nova anđela", opraštaju se obitelj i prijatelji od poginulih Maltežana...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025