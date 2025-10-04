Objavili su rezultate Loto 7 za 80. kolo: Provjerite jeste li među dobitnicima

U subotu, 4. listopada 2025. godine, održano je 80. kolo popularne igre na sreću Loto 7. Izvlačenje je privuklo veliki broj igrača, a sada su poznati i službeni rezultati.



Dobitni brojevi za 80. kolo Loto 7 su:

26, 33, 29, 30, 1, 21, 16

Dodatni broj: 17



Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 150.008,40 eura, dok je fond dobitaka dosegao 82.504,62 eura. U ovom kolu uplaćeno je ukupno 52.834 listića, a među njima je 9.918 dobitnih listića.

Svi sudionici mogu provjeriti svoje listiće i vidjeti jesu li među sretnim dobitnicima. Čestitamo svim dobitnicima 80. kola Loto 7 i želimo puno sreće u sljedećim izvlačenjima!