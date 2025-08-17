Objavili su snimku napada na turiste u Istri: 'Sve je bilo puno krvi. Udarali su i curu na podu'

Brutalni napada zaštitara na slovenske turiste na plaži kojom upravlja hotel Kempinski u Savudriji šokirao je sve. Prema svjedočanstvima napadnutih, u tučnjavi nisu poštedjeli ni djevojku, koju je jedan od zaštitara udario nogom dok je ležala na tlu. Tragovi krvi i dan kasnije svjedoče o nasilju, no iz hotela incident nisu komentirali, dok se policija nije odazvala na pozive novinara, javlja slovenski portal 24ur.

Snimku napada i svjedočanstvo Slovenca možete pogledati OVDJE.

Kako tvrde žrtve, skupina Slovenaca družila se u vikendici iznad plaže, a oko 22 sata odlučili su sići do mora kako ne bi smetali susjedima.

- Nakon otprilike sat vremena prišao nam je zaštitar hotela i na neugodan način pokušao nas otjerati. Rekao je da nestanemo i da nas više ne želi vidjeti - ispričala je jedna od napadnutih.

Stranci su ga nakon toga podsjetili da se nalaze na javnoj plaži i pitali zašto ih tjera. Ubrzo se vratio s kolegom, koji je, kako tvrde, odmah krenuo agresivno i derao se na njih da se "gube iz Lijepe naše". Kada su mu rekli da mogu pozvati policiju, situacija se dodatno pogoršala. Turisti su se vratili u kućicu kako bi pričekali policiju, no tada se pojavio i treći zaštitar.

- Jednog prijatelja povukao je za majicu, a ja sam izvadio mobitel i počeo snimati. Tada je počela tučnjava - govori jedan od napadnutih.

Djevojku, koja je također ozlijeđena, prema svjedočenju zaštitar je udario nogom pa je pala na donju terasu. Tek nakon što su susjedi čuli galamu i sišli na plažu, zaštitari su se povukli. Slovenci su potom pozvali hitnu pomoć i policiju.

Ninoslav Vidović, direktor hotela, kaže da je upoznat s incidentom ali se od njega distancira. Kako kaže za napad je odgovorna vanjska zaštitarska služba angažirana od hotela. Na pitanja tko je zaštitare poslao na plažu i hoće li biti zamijenjeni, nije odgovorio. Napadnuti Slovenci, koji su liječničku pomoć potražili i u Sloveniji, najavili su da će protiv zaštitara i hotela iskoristiti sva pravna sredstva.