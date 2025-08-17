Obavijesti

SLOVENCI U ŠOKU

Objavili su snimku napada na turiste u Istri: 'Sve je bilo puno krvi. Udarali su i curu na podu'

Objavili su snimku napada na turiste u Istri: 'Sve je bilo puno krvi. Udarali su i curu na podu'
Jednog prijatelja povukao je za majicu, a ja sam izvadio mobitel i počeo snimati. Tada je počela tučnjava, govori jedan od napadnutih

Brutalni napada zaštitara na slovenske turiste na plaži kojom upravlja hotel Kempinski u Savudriji šokirao je sve. Prema svjedočanstvima napadnutih, u tučnjavi nisu poštedjeli ni djevojku, koju je jedan od zaštitara udario nogom dok je ležala na tlu. Tragovi krvi i dan kasnije svjedoče o nasilju, no iz hotela incident nisu komentirali, dok se policija nije odazvala na pozive novinara, javlja slovenski portal 24ur.

Snimku napada i svjedočanstvo Slovenca možete pogledati OVDJE. 

Kako tvrde žrtve, skupina Slovenaca družila se u vikendici iznad plaže, a oko 22 sata odlučili su sići do mora kako ne bi smetali susjedima. 

NOVI TEŠKI INCIDENT Slovenski mediji pišu: Zaštitari u Hrvatskoj pretukli slovenske turiste. Tukli su i djevojku...
Slovenski mediji pišu: Zaštitari u Hrvatskoj pretukli slovenske turiste. Tukli su i djevojku...

- Nakon otprilike sat vremena prišao nam je zaštitar hotela i na neugodan način pokušao nas otjerati. Rekao je da nestanemo i da nas više ne želi vidjeti - ispričala je jedna od napadnutih. 

Stranci su ga nakon toga podsjetili da se nalaze na javnoj plaži i pitali zašto ih tjera. Ubrzo se vratio s kolegom, koji je, kako tvrde, odmah krenuo agresivno i derao se na njih da se "gube iz Lijepe naše". Kada su mu rekli da mogu pozvati policiju, situacija se dodatno pogoršala. Turisti su se vratili u kućicu kako bi pričekali policiju, no tada se pojavio i treći zaštitar. 

- Jednog prijatelja povukao je za majicu, a ja sam izvadio mobitel i počeo snimati. Tada je počela tučnjava - govori jedan od napadnutih. 

KONOBARI OGORČENI TRETMANOM 'Gladni i žedni odradili smo Thompsona. Zaštitari su zbog napojnica htjeli lomiti ruke'
'Gladni i žedni odradili smo Thompsona. Zaštitari su zbog napojnica htjeli lomiti ruke'

Djevojku, koja je također ozlijeđena, prema svjedočenju zaštitar je udario nogom pa je pala na donju terasu. Tek nakon što su susjedi čuli galamu i sišli na plažu, zaštitari su se povukli. Slovenci su potom pozvali hitnu pomoć i policiju.

Ninoslav Vidović, direktor hotela, kaže da je upoznat s incidentom ali se od njega distancira. Kako kaže za napad je  odgovorna vanjska zaštitarska služba angažirana od hotela. Na pitanja tko je zaštitare poslao na plažu i hoće li biti zamijenjeni, nije odgovorio. Napadnuti Slovenci, koji su liječničku pomoć potražili i u Sloveniji, najavili su da će protiv zaštitara i hotela iskoristiti sva pravna sredstva.

