NOVA MOBILIZACIJA

Objavljen Putinov dekret. Pogledajte koliko Rusa ide u rat

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Objavljen Putinov dekret. Pogledajte koliko Rusa ide u rat
Moskva ima 1.320.000 ljudi u aktivnom sastavu i čak 2.000.000 u rezervi. Nedavno je Putin otkrio kako se u Ukrajini i oko nje nalazi oko 700.000 ruskih vojnika koji treću godinu sudjeluju u invaziji na Ukrajini

Vladimir Putin je objavio dekret o novoj mobilizaciji u periodu od listopada do prosinca 2025. Tako će država u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2025. godine provesti regrutaciju građana Ruske Federacije u dobi od 18 do 30 godina, koji nisu u pričuvi i koji podliježu pozivu u skladu s Federalnim zakonom br. 53-FZ od 28. ožujka 1998. "O vojnoj obvezi i vojnoj službi", u ukupnom broju od 135.000 ljudi.

Uredba jasno određuje tko će dobiti otpust iz vojne službe.

 - Država će provesti u skladu s Federalnim zakonom br. 53-FZ "O vojnoj obvezi i vojnoj službi", otpust iz vojne službe vojnika, mornara, desetnika i dočasnika kojima je istekao rok služenja vojnog roka. Vlada Ruske Federacije, izvršna tijela subjekata Ruske Federacije i regrutacijske komisije dužne su osigurati provedbu mjera povezanih s pozivom građana Ruske Federacije na vojnu službu. Savezni ministri, čelnici saveznih službi i saveznih agencija obvezni su osigurati provedbu odredbi Federalnog zakona br. 53-FZ "O vojnoj obvezi i vojnoj službi" u odnosu na građane Ruske Federacije koji nisu u pričuvi i podliježu vojnom pozivu - stoji u službenom dokumentu na stranici za Službenu objavu pravnih akata.

Globalfirepower stranica, koja zorno motri snagu i veličinu vojski diljem svijeta, u svom pregledu Ruske armije za 2025. navodi da Moskva ima 1.320.000 ljudi u aktivnom sastavu i čak 2.000.000 u rezervi. Nedavno je Putin otkrio kako se u Ukrajini i oko nje nalazi oko 700.000 ruskih vojnika koji treću godinu sudjeluju u invaziji na Ukrajini koja je u Kremaljskim hodnicima poznata kao 'specijalna vojna operacija'.

