Veliki problem: Ukrajinski dron od 500 eura srušio ruski helikopter od 13 milijuna eura

Pripadnici 1. bojne besposadnih sustava 59. zračno-desantne brigade ukrajinske vojske uništili su ruski helikopter Mi-8 pomoću FPV drona iznad Donjecke oblasti. Problem za Ruse, ali i sve druge vojske je disparitet u cijeni sukobljenih protivnika na nebu.

Prosječan FPV dron košta između 400 i 500 eura, a sovjetski/ruski Mi-8 do 13 milijuna eura. Ovaj uspjeh nije rezultat slučajnosti, već kulminacija višemjesečnih napora i taktičkog razvoja. Ukrajinske snage mjesečno rasporede više od 100.000 FPV dronova duž cijele bojišnice, koristeći ih za napade na oklopna vozila, pješaštvo i topničke položaje. Međutim, gađanje zračnih meta predstavljalo je poseban izazov.

Helikopteri Mi8 mogu razviti brzinu i do 250 km/h pa su izazovna meta za sporije dronove. Ključ uspjeha u ovom slučaju ležao je u činjenici da je helikopter letio nisko, vjerojatno tijekom polijetanja ili izvršavanja misije transporta, što ga je učinilo ranjivim.

Obaranje helikoptera Mi-8 nije izolirani incident, već dio šireg trenda u kojem Ukrajina koristi bespilotne letjelice kako bi neutralizirala rusku zračnu i pomorsku nadmoć.

Jedan od najznačajnijih primjera ove evolucije dogodio se iznad Crnog mora, u blizini rta Tarhankut na okupiranom Krimu. Pripadnici ukrajinske obavještajne službe (GUR) uspjeli su oboriti ruski helikopter Mi-8 koristeći pomorski dron Magura V5. Ono što ovaj događaj čini povijesnim jest činjenica da je dron bio opremljen improviziranim lanserom s dvije rakete zrak-zrak R-73 (prema NATO klasifikaciji AA-11 Archer).