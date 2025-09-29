Obavijesti

REVOLUCIJA RATOVANJA

Veliki problem: Ukrajinski dron od 500 eura srušio ruski helikopter od 13 milijuna eura

Piše Filip Sulimanec,
Ukrajinske snage mjesečno rasporede više od 100.000 FPV dronova duž cijele bojišnice, koristeći ih za napade na oklopna vozila, pješaštvo i topničke položaje

Pripadnici 1. bojne besposadnih sustava 59. zračno-desantne brigade ukrajinske vojske uništili su ruski helikopter Mi-8 pomoću FPV drona iznad Donjecke oblasti. Problem za Ruse, ali i sve druge vojske je disparitet u cijeni sukobljenih protivnika na nebu. 

Prosječan FPV dron košta između 400 i 500 eura, a sovjetski/ruski Mi-8 do 13 milijuna eura. Ovaj uspjeh nije rezultat slučajnosti, već kulminacija višemjesečnih napora i taktičkog razvoja. Ukrajinske snage mjesečno rasporede više od 100.000 FPV dronova duž cijele bojišnice, koristeći ih za napade na oklopna vozila, pješaštvo i topničke položaje. Međutim, gađanje zračnih meta predstavljalo je poseban izazov.

Helikopteri Mi8 mogu razviti brzinu i do 250 km/h pa su izazovna meta za sporije dronove. Ključ uspjeha u ovom slučaju ležao je u činjenici da je helikopter letio nisko, vjerojatno tijekom polijetanja ili izvršavanja misije transporta, što ga je učinilo ranjivim.

Obaranje helikoptera Mi-8 nije izolirani incident, već dio šireg trenda u kojem Ukrajina koristi bespilotne letjelice kako bi neutralizirala rusku zračnu i pomorsku nadmoć.

Jedan od najznačajnijih primjera ove evolucije dogodio se iznad Crnog mora, u blizini rta Tarhankut na okupiranom Krimu. Pripadnici ukrajinske obavještajne službe (GUR) uspjeli su oboriti ruski helikopter Mi-8 koristeći pomorski dron Magura V5. Ono što ovaj događaj čini povijesnim jest činjenica da je dron bio opremljen improviziranim lanserom s dvije rakete zrak-zrak R-73 (prema NATO klasifikaciji AA-11 Archer).

