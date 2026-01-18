Objavljena lista 240 novinara s najviše prodanih tekstova

Listu 200 novinara i novinarki tiska i weba u 2025., prema podacima press clipping agencija, predvodi novinar Novog lista Dražen Katalinić s 14.662 prodana članka, slijedi novinarka Tihana Tomičić (Novi list) s 10.020, a treći je Siniša Malus (Poslovni dnevnik) s 9325 prodanih članaka.

Prva na listi 40 radio i TV novinara s najviše prodanih priloga je novinarka Sanja Cota s Hrvatskog radija s 1910 prodanih objava. Na drugom je mjestu Petar Vlahov (HRT) s 1594, a na trećem mjestu je Nina Kljenak (N1) s 1526 prodanih objava.

Na listi 200 novinara i novinarki tiska i weba za 2025. najviše ih je iz Večernjeg lista, njih ukupno 32. Slijedi 29 autora iz redakcije Novog lista te 27 novinara Jutarnjeg lista. Iz Slobodne Dalmacije je 17 autora (uključujući i dvoje autora iz Dubrovačkog vjesnika), dok je Glas Slavonije zastupljen s 14 autora. Iz redakcije 24 sata je ukupno 13 novinara.

Na listi je i po deset novinara Poslovnog dnevnika te Lidera, devet autora Glasa Istre, sedam autora iz Nacionala te po šest s T-portala i iz redakcija Dnevno i 7Dnevno.

Iz Zadarskog lista na listi je četvero novinara, troje ih je s portala Telegram, dvoje su novinari Sportskih novosti, a po jedan je s portala ICTbusiness.info, IstraIN, Dalmatinskog portala, Podravskog lista, Bloomberg Adria, Torpedo media, Rijeka danas i Mirovina.hr.

Na listi i novinari koji nisu članovi DZNAP-a

Među novinarima TV i radio postaja najviše, njih deset, je s Hrvatske televizije te s Hrvatskog radija - ukupno osam. Slijedi pet imena s N1 televizije, četiri s RTL-a, tri s Nove TV, s time da je jedan autor tijekom 2025. objavljivao priloge i na Novoj TV i na N1.

Dva autora su s OTV-a, a po jedan s Laganini FM-a, Bloomberg Adria TV-a, Z1 i Radio Sljemena, dok je jedna autorica imala prodane priloge i na radiju Laganini FM, i na televiziji N1. Prvi put na listi su i dva podcasta autora Igora Bobića s Večernjeg TV te Ilije Jandrića s Poslovnog TV.

U DZNAP-u ističu da svi njihovi članovi, neovisno o tome jesu li na listama ili ne, mogu dobiti uvid u kompletan popis objava svojih članaka ili priloga koje su press clipping agencije prodale klijentima u 2025.

- Cilj nam je da pri izradi listi autora DZNAP-a budemo potpuno transparentni, pa ovim putem pozivamo sve članove da nam se obrate radi dostave popisa članaka ili priloga, kao i eventualnih pitanja, primjedbi i prigovora vezanima uz same liste - ističu u toj strukovnoj udruzi. Poručuju da isplata novinarskih autorskih naknada slijedi nakon što redovna godišnja skupština Društva usvoji liste i donese odluku o raspodjeli.

Zaključuju da se na listama 200 novinara i novinarki tiska i weba te 40 televizije i radija čiji su se tekstovi i prilozi najviše prodavali u 2025. nalazi i 45 autora koji nisu članovi DZNAP-a te ih pozivaju na učlanjenje da bi im se mogle isplatiti naknade.