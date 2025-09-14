Objavljena obdukcija nesretne Tijane. Pad sa 150 metara u more bio je smrtonosan

Objavljeni su rezultati obdukcije 19-godišnje Tijane R. iz Novog Sada koja je tragično skončala tijekom parasalinga u Budvi 28. svibnja. Obdukcija odrađena u Centru za sudsku medicinu u Podgorici pokazala je da je nesretna Tijana preminula od teških ozljeda prsnog koša, a neposredni uzrok smrti utapanje i gušenje, uz traumu pluća i unutrašnje krvarenje, piše Pobjeda.

Novosađanka je pala sa 150 metara u more. Pravni zastupnik obitelji stradale, odvjetnik Mirko Bogićević kazao je za Pobjedu da se na snimci kamere koja je bila zakačena za padobran, osim detalja koji su prethodili nesreći, čuje i dogovor dvojice skipera kako da obitelji pokojne Tijane lažno predstave da je nakon pada u more s teškim ozljedama prevezena u kotorsku bolnicu, iako je već bila preminula.

Obitelj upozorava da je cijeli incident mogao biti spriječen da su poštovane osnovne sigurnosne procedure. Prema riječima odvjetnika, tvrtka koja je pružala usluge parasailinga nije imala adekvatno obučeno osoblje, niti liječnika ili osobu zaduženu za prvu pomoć, što je zakonska obaveza za ovakve djelatnosti.

- Nitko Tijani nije pokazao kako da koristi opremu, niti osnovne signale za slučaj da joj bude loše. U gliseru nije bilo komunikacije s njom. Čak i kamera koja je snimala let nije iskorištena da se prati njeno stanje, nego je služila samo za promotivne svrhe - naveo je odvjetnik Bogićević.

Problem je i tehnička oprema koja je, kako tvrdi odvjetnik, bila pokvarena. Konkretno se radi o tzv. plavoj sponi, komponenti koja se mijenja i po tri puta na dan, a upravo činjenica da nije bila ispravna uzrokovalo je strah i paniku kod djevojke koja se panično pokušavala otkopčati i pritom pala u more.