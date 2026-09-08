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PRIOPĆIO ARHIV JAVNIH SKUPOVA

Objavljena procjena broja ljudi na Mladićevu ispraćaju

Piše Ivan Jukić,
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Objavljena procjena broja ljudi na Mladićevu ispraćaju
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Foto: Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
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Na ispraćaju Ratka Mladića u Beogradu okupilo se, prema procjeni, oko 16.000 ljudi, među kojima su bili visoki politički dužnosnici, a pogrebna povorka prošla je kroz grad uz vojne počasti

Na ispraćaju pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu okupilo se oko 16.000 ljudi, procijenio je Arhiv javnih skupova. Među okupljenima bili su brojni srpski i dužnosnici Republike Srpske.

- Oko 16.000 ljudi sudjelovalo je u ponedjeljak na ispraćaju Ratka Mladića u Beogradu - procijenio je Arhiv javnih skupova, organizacija koja prati broj sudionika na javnim okupljanjima u Srbiji.

Procjena je napravljena prebrojavanjem ljudi na videosnimci pogrebne povorke snimljenoj između 11 i 14 sati.

Velik broj ljudi počeo se okupljati još ujutro ispred crkve Svetog Luke na Vidikovcu, gdje je bio izložen Mladićev lijes. Pogrebna povorka potom je krenula prema Topčiderskom groblju, gdje su se također okupile tisuće ljudi, uključujući i one koji su stigli iz BiH.

Na sprovodu su bili brojni srpski državni i politički dužnosnici, kao i visoki dužnosnici Republike Srpske. Među njima su bili i Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Siniša Karan i Savo Minić.

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Ispraćaju je nazočio i Danilo Vučić, sin srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, kao i više članova srbijanske vlade.

Uz pogrebnu povorku bili su i pripadnici Vojske Srbije, a obred je predvodio srpski patrijarh Porfirije.

Mladić je potom pokopan na Topčiderskom groblju uz vojne počasti. Njegov lijes pripadnici Vojske Srbije položili su na lafet i pratili ga do obiteljske grobnice, nakon čega je počasni vod ispalio tri plotuna.

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