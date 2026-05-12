ROBERT GRILEC

Sutra oproštaj od ubijenog policajca: 'Robert je zračio dobrotom, uvijek je pomagao'

Piše Filip Sulimanec,
Foto: PU krapinsko-zagorska

Grilec je bio dugogodišnji djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te je svoju je bogatu policijsku karijeru započeo 1992. godine

U srijedu 13. svibnja 2026. godine, u 15,30 sati, na gradskom groblju u Krapini, bit će posljednji ispraćaj tragično ubijenog voditelja Službe kriminalističke policije Roberta Grileca.

Grilec je bio dugogodišnji djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te je svoju je bogatu policijsku karijeru započeo 1992. godine, a od 1995. godine radio je na poslovima kriminalističke policije.

 - U svojoj policijskoj karijeri, Robert Grilec se kontinuirano školovao te stekao zvanje diplomiranog kriminaliste na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Bio je u osobnom zvanju glavnog policijskog inspektora. Završio je niz seminara s ciljem unaprjeđenja i doprinosa službi - objavila je PU krapinsko-zagorska u nekrologu posvećenom tragično ubijenom Grilecu.

FOTO Ovo je ubojica policajca iz Krapine: Ranije je prijetio majci
 - Zbog svojih iznimnih rezultata rada, za profesionalno, kvalitetno i stručno izvršene policijske zadaće dodijeljeno mu je više prigodnih nagrada Policijske uprave krapinsko-zagorske, a također je odlikovan Spomenicom Domovinske zahvalnosti 2018. godine. Robert je imao je status hrvatskog branitelja, a kao zaposlenik Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave krapinsko-zagorske sudjelovao je u Operativnoj akciji Oluja 1995. godine - dodali su.
 
 - Kolega Robert na svim je radnim mjestima bio cijenjen zbog svoje stručnosti, predanosti poslu i dobrote kojom je zračio. Uvijek spreman na šalu, na pomoć kolegama i građanima, sa zaraznom energijom i pozitivnim stavom čak i u najtežim situacijama. Njegov odlazak ostavlja prazninu u našim srcima i predstavlja neizmjeran gubitak za Policijsku upravu krapinsko-zagorsku. Izražavamo najdublju sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali našeg dragog kolegu Roberta. Zahvalni što smo imali priliku i privilegiju dijeliti s njime dio životnog i radnog puta, zauvijek ćemo ga pamtiti s velikim poštovanjem i zahvalnošću - zaključili su iz PU krapinsko-zagorske.

