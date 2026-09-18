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VREMENSKA PROGNOZA

Oblačno i nestabilno vrijeme. Sutra se očekuju pljusak i sunce

Piše HINA,
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Oblačno i nestabilno vrijeme. Sutra se očekuju pljusak i sunce
Zagreb: Stiglo pogoršanje vremena | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na moru umjereno jugo i južni vjetar

Bit će promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

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Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva Celzijusa.

Hrvatska sutra

S promjenjivom naoblakom prijepodne još mjestimice kiša, poslijepodne je uglavnom na kopnu moguć i poneki izolirani pljusak uz sve češća i dulja sunčana razdoblja. Vjetar slab, na moru ujutro mjestimice umjerena bura i istočnjak, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 16 i 20 °C. Najviša dnevna od 23 do 27 °C.

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