Obljetnica masakra u Sarajevu: Granatirali tržnicu dok su ljudi mirno čekali u redu za kruh...

Od svih zločina tijekom opsade grada, ovaj je bio jedan od najužasnijih. Jedan od policajaca koji je sudjelovao u očevidu i koji je svjedočio u Haagu, opisao je pokolj kao “posljednji, najdublji krug Danteovog pakla”

<p>Na sarajevsku Gradsku tržnicu na današnji dan prije 25 godina u 11 sati ujutro iz pravca Trebevića, sa položaja vojske RS-a, ispaljeno je pet minobacačkih granata kalibra 120 mm. Ubijeno je 43 Sarajlija, a 84-oro je teško je ranjeno.</p><p>Granatiranje najprometnije gradske tržnice, pucanje po ljudima koji su čekali u redovima na kruh, smatra se jednim od najstravičnijih zločina koje su srpske vojne, policijske i paravojne formacije počinile u opkoljenom Sarajevu. Markale, tržnica koja se nalazi u samome središtu grada, tijekom rata bila je Sarajlijama mjesto za opskrbu raznim potrepštinama. </p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Godinu i pol dana ranije centralna sarajevska tržnica Markale također je granatirana. Vojska bosanskih Srba sa položaja na području sela Mrkovići gađala je tržnicu. Na mjestu je tada, u veljači 1994.godine, mrtvo ostalo 68 ljudi, a 144 ih je ranjeno.</p><p><strong>Ismet Svraka</strong> teško je ranjen tog 28. kolovoza na Markalama. On je bio i svjedok na suđenju Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Tog jutra, ispričao je, zajedno je sa dvojicom prijatelja stajao i pušio udaljen nekoliko metara od mjesta gdje je pala granata. Ostao je živ, ali bez noge. Dvojica njegovih prijatelja ostala su na mjestu mrtva.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Kad je granata eksplodirala pao je i rekao sam sebi tada: 'Pogodi i mene!'</p><p>- Rukama sam se po glavi opipao, kažem: čitava mi glava, dišem, mogu disati. Ali noge nisam osjećao. Čuo sam, sve sam čuo: daj ovog, daj onog, bilo je tu psovki, galame, panike. Otvorio sam oči, ali vidio nisam, ja vidio nisam ništa dok me nisu ubacili u auto. Onda sam prvi put vidio šofera koji me vozio u bolnicu, gleda u mene i viče: 'Ne boj se dedo, ne boj se.'</p><p>U bolnici Koševo amputirana mu je lijeva noga i dva prsta na lijevom stopalu. Iz stomaka su mu izvađeni geleri.</p><p>Jedan od policajaca koji je sudjelovao u očevidu i koji je svjedočio pred Haškim tribunalom, opisao je ono što je vidio kao “posljednji, najdublji krug Danteovog pakla”.</p><p>Haški Tribunal je utvrdio da su oba masakra bila dio kampanje granatiranja i snajperskog djelovanja koja je za cilj imala prvenstveno teroriziranje civilnog stanovništva u Sarajevu.</p><p>Za zločine počinjene u Sarajevu, koji obuhvaćaju i granatiranje Markala, na doživotnu zatvorsku kaznu osuđen je<strong> Stanislav Galić, </strong>komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. U presudi Galiću iz studenog 2006. godine navedeno je da taj incident predstavlja primjer granatiranja gdje su civili namjerno ciljani.</p>