Obrat u slučaju napada u Fini: Podnijeli kaznenu prijavu protiv muškarca koji je napao dijete

Prije nekih tjedan dana prenijeli smo ispovijest majke čijeg je sina (8) muškarac u FINA-i bez povoda napao i oteo mu mobitel iz ruke. Majci su prvo rekli da će protiv muškarca, koji je dječaku uvrtao ruku te ga lakše ozlijedio, podnijeti prekršajnu prijavu, no nakon teksta u 24sata uslijedio je obrat. Ipak su ga kazneno prijavili zbog nanošenje tjelesne ozljede!

- Vezano za Vaš upit obavještavamo Vas da su u četvrtak, 21. svibnja policijski službenici Policijske uprave zagrebačke postupali po dojavi 37-godišnjakinje da je nepoznati muškarac u novčarskoj ustanovi u Ulici grada Vukovara fizički napao njeno maloljetno dijete. U ovom događaju dijete je lakše ozlijeđeno te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb - odgovorili su na naš upit iz zagrebačke policije.

Nastavljaju da će policijski službenici, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 45-godišnjaka, podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo tjelesne ozljede na štetu djeteta.





- Imajući u vidu sprječavanje sekundarne viktimizacije djece, ističemo da su izvidi vezani uz konkretno kriminalističko istraživanje tajni te Vam iz tog razloga ne možemo pružiti više informacija - kazali su.

Suzana iz Zagreba ispričala nam je kako je sve izgledalo.

- Vrištala sam da mi pusti sina, moj sin je plakao, vrištao, bilo je strašno. Nitko nam nije pomogao. Čak je zaštitar bio unutra, samo je meni rekao da izađem vani ako ću vrištati. Zaposlenica sa šaltera je dobacila napadaču da mu je mobitel ostao na pultu. Nitko nam nije pomogao, moja djeca u dobi od tri do sedam to gledaju, plaču i vrište. Ja sam bespomoćna - još pod dojmom pričala je ova majka.

Tog je četvrtka uzela svoja četiri sina, odvela ih zubaru u Perkovčevu, pa potom u poslovnicu Fine u Vukovarsku. Tamo je htjela izraditi pristupnicu za portal e-građani kako bi upisala djecu u vrtić jer je napokon dobila posao. Trebala je biti čistačica u školi. Dok su njeni sinovi, koji su 'od uha do uha', čekali iza svoje majke, najstariji od osam godina je čuvao njen mobitel. No onda se jedan muškarac u četrdesetima okrenuo, zgrabio dječaka za ruku, počeo ju zavrtati, vući jadno dijete i urlati da mu je ukrao mobitel.

- Krivim sebe jer sam sinu dala svoj mobitel - govorila je kroz suze.

Napadač se kratko ispričao.

- Rekao je samo 'Gospođo, nisam ga htio jako udariti, pa imam i ja svojih problema, evo imam dijagnozu'. Osjećala sam se jadno i bespomoćno, kao da nisam zaštitila svog sina - rekla je Suzana, koja je onkološki bolesnik. Nema štitnjaču, a nedavno su joj na plućima pronašli tumor koji se za sad ne miče. Smatra da je napad motiviran činjenicom da su Romi.

Iz FINA-e za 24sata su rekli da žale zbog situacije.

- Upoznati smo s događajem koji se prošli tjedan dogodio u poslovnici Fine u Ulici grada Vukovara 70. Slučaj je prijavljen policiji te smo nadležnim tijelima stavili na raspolaganje nadzorne snimke i druge relevantne informacije kojima raspolažemo. Također, pokrenuta je interna provjera svih okolnosti događaja, uključujući i postupanje zaštitarskog osoblja. U ovom trenutku ne možemo komentirati pojedine navode dok se ne utvrde sve relevantne činjenice i ne završi postupanje nadležnih tijela - kazali su za 24sata.



