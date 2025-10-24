Obrazovnim je sindikatima neprihvatljiva ponuda rasta osnovice plaće 1 posto u 2026.

Vladina ponuda rasta osnovice plaće 1 posto za 2026. od 1. rujna u javnom sektoru trima obrazovnim sindikatima je neprihvatljiva, jer predstavlja realan pad i manji je od predviđene inflacije za iduću godinu od 3,1 posto, a i HNB-ovog predviđanja rasta plaća u gospodarstvu od 6 posto. To je u prosjeku rast od 0,25 posto u idućoj godini i takvu politiku plaća ne možemo ocijeniti drugačije nego bezobraznom i neprihvatljivom, naglasio je glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin u petak na konferenciji za novinare.

Ustvrdio je kako se trenutno u pregovorima o visini plaće nalaze u najvećem nerazmjeru realnih ekonomski okolnosti i onoga što Vlada za iduću godinu nudi svojim zaposlenicima - rast osnovice plaće od 1. rujna za 1 posto i naknadu za topli obrok 20 eura od 1. srpnja.

Ove godine će plaće u gospodarstvu prosječno rasti 10 posto, a Vlada je svojim zaposlenicima povećala osnovicu 3 plus 3 posto, odnosno prosječno 3,2 posto ove godine. Što se tiče materijalnih prava, naknada za topli obrok od 20 eura je nedostatna za cijeli mjesec, a u državnim i javnim poduzećima i u privatnom sektoru su ti iznosi daleko veći, tvrdi Kroflin.

Osvrnuo se na zahtjev Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) za zamrzavanje rasta minimalne plaće u 2026., kao i na njihove tvrdnje da su u javnim službama prekomjerno povećane plaće koje oni ne mogu pratiti i stvara im probleme u poslovanju.

Ustvrdio je da je netočna teza HUP-a da je profitabilnost u privatnom sektoru takva da onemogućava rast minimalne plaće, odnosno plaća zaposlenicima.

Analize vrlo jasno pokazuju da je od 2021. do 2024. privatni sektor ostvario rekordnu profitabilnost na uštrb građana prevaljujući rast plaća i troškova rada na cijene što svakodnevno vidimo i osjećamo, kako i svojih zaposlenika. Da su poslodavci zadržali razinu profitabilnosti iz 2019. plaće u privatnom sektoru su danas mogle biti do 12 posto veće, istaknuo je Kroflin ocijenivši kako je ponašanje HUP-a neodgovorno i za društvenu osudu.

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je kako je sporazum s Vladom obvezujući i ako ga jedna strane ne poštuje i to podlijeće sankcioniranju i sindikati će ustrajati na njemu.

Što se tiče ocjenjivanja, rezultat smatra "mršavim", iako je osnovano povjerenstvo, no za zaposlenike najvažnije je da se ono još ne provodi, a naš krajnji cilj je da ga i ne bude. U vezi materijalnog položaja nije se dogodilo zapravo ništa, no svjesni smo da će tu biti najteže postići opipljive rezultate, ocijenio je Stipić.

Najbolji rezultat je ostvaren u vezi modularne nastave, jer oni nastavnici koji su izgubili dio satnice i dalje primaju punu plaću, rekao je i dodao da očekuju pregovore o granskim kolektivnim ugovorima.