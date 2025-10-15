Obavijesti

VLADIN PAKET

Sindikati odbili ponudu Vlade, traže povećanje plaća od 11%

Piše hina,
Zagreb: Pregovarački odbor Vlade RH i sindikata javnih službi održali treći krug pregovora | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Sukob Vlade i sindikata: Vlada nudi 1% povišicu, sindikati traže 11%! Sindikalci ogorčeni, smatraju ponudu "bezobraznom". Hoće li uslijediti novi pregovori

Nakon novog kruga razgovora Vlade i sindikata državnih i javnih službi o temeljnom kolektivnom ugovoru za iduću godinu dogovor, čini se, nije ni blizu. Vlada nudi povećanje osnovice plaće od 1% od rujna i novo materijalno pravo, topli obrok od 20% od srpnja. Sindikatima je to neprihvatljio, traže rast osnovice od 11%.

Ministar rada Marin Piletić izvijestio je u srijedu nakon pregovaračkog sastanka da su sindikatima ponudili povećanje osnovice plaće od 1. rujna iduće godine za jedan posto te povećanje naknade za novorođeno dijete u visini pune proračunske osnovice kao i terenski dodatak na 30 eura.

"Taj Vladin paket, nakon prošlomjesečnog povećanja osnovice od 1. rujna za tri posto, drugi put ove godine, na godišnjoj razini iznosi 192 milijuna eura i smatramo da je nakon reforme plaće povećanjem koeficijenata i osnovice, rezultiralo nikad većim povećanjem plaće više od 30 posto", izjavio je nakon sastanka ministar Piletić.

Podsjetio je da je samo u prvih 8 mjeseci ove godine prosječna plaća u državnim i javnim službama narasla za gotovo 7 posto.

"Prosječna plaća u mandatu ove Vlade sveukupno je narasla nominalno za 92 posto, a u državno i javnom sektoru za 115 posto i stoga ne stoji tvrdnja da te plaće zaostaju za realnim sektorom nije točna", naglasio je Piletić.

U idućoj godini s obzirom na predloženi rebalans i povećani deficit izašli smo korektnom, ali i opreznom ponudom, dodao je ministar rada, i poručio kako nije realno očekivati nastavak dvoznamenkaste iznose rasta kao u 2024.

Našim partnerima to nije prihvatljivo kao što ni Vladi nije prihvatljiv sindikalni zahtjev za rastom osnovice od 12 posto. Taj trošak veći od 1,4 milijarde eura, Vlada ne može planirati u proračunu za iduću godinu, istaknuo je ministar Piletić.

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin, u ime javnih  službi, izjavio je kako su Vladine poruke da nema novca, političke poruke. Kaže da 'ne postoje argumenti' da je Državni proračun u problemu te kako sindikati Vladinu ponudu rasta osnovice plaće za 1 posto 'ocjenjuju bezobraznom' i da želi srušiti cijenu rada.

Rast plaća u državnim i javnim službama je ispod rasta plaća u gospodarstvu, a za iduću godinu rast plaća u gospodarstvu predviđen je na razini od 6 do 7 posto, a Vlada nam nudi manje od 1 posto. To nam je neprihvatljivo, dodao je Kroflin.   

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić rekao je u ime državnih službi da su spremni prihvatiti ponuđenu dvostruku osnovicu za rođenje djeteta te izjednačavanje terenskog dodatka i dnevnice. Dodao je kako su razgovarali i o naknadi za topli obrok te da Vladina ponuda ostaje na razini 20 eura  što sindikatima nije prihvatljivo. Ponuđena je i nova osnovica za obračun plaće, ali nije precizirano koliko će biti povećana i o tome bi se trebalo razgovarati u idućem krugu pregovora, najvjerojatnije idući tjedan.  Odgovarajući na upit koliko bi iznosio dodatak za rođenje djeteta, Jagić je rekao da je na razini od oko 440 eura. 

U ovoj fazi razgovora smo stavili naglaska na nematerijalna prava i prvenstveno nas zanima odnos član-nečlan i s tim u vezi ćemo formirati zajedničku radnu skupinu koja će o tome raspravljati. Nema smisla da smo diskriminirani i da se primjenjuju prava i benefiti na one koji nisu članovi sindikata, dodao je Jagić.

