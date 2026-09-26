Obrtnici zbog sidrenih cijena najavili prosvjed u Zagrebu

Obrtnici i poduzetnici nezadovoljni su novim pravilima o tzv. sidrenim cijenama, ali i poreznim i drugim nametima. Na prosvjed izlaze 10. listopada na Trgu, piše Net.hr.

„Nećete nas šišati kao ovce“ – poručuju obrtnici koji će za dva tjedna izaći na ulice. Među njima je i Martina Tupek, vlasnica frizerskog salona, koja je obrtnica više od desetljeća.

Uz sve promjene i dodatne troškove, čeka je i obveza isticanja tzv. sidrenih cijena. Kako bi se spriječilo neopravdano povećavanje cijena, Vlada uvodi tzv. sidrene cijene. Od 1. listopada uz aktualnu cijenu morat će biti istaknuta i cijena koja je za određeni proizvod vrijedila 10. rujna.

Za poduzetnike to znači dodatnu administraciju i izmjene cjenika.

Danijel Habijanić, vlasnik trgovine školskog pribora, obrt vodi više od 30 godina. Sada mora mijenjati cijene na tisućama artikala.

"U fizičkom dućanu imamo između 4000 i 5000 artikala, a na webu preko 3000 artikala. Primit ćemo se posla i sve to moramo odraditi. Pogotovo ono na webu i financijski košta, a i puno vremena uzme", kaže Danijel Habijanić, vlasnik trgovine školskog pribora

Cjenici se pritom moraju objavljivati i u digitalnom obliku. "Danas kada je kupovina preko interneta konkurencija svima u cijelom svijetu – mi moramo se boriti s ovakvim besmislenim stvarima kao da smo mi krivi da se cijene dižu", dodaje Habijanić.

Zbog svega navedenog poduzetnici i obrtnici najavljuju prosvjed na Trgu 10. listopada.

Iz Udruge Glas poduzetnika poručuju da je među problemima i porezni prag.

"Svakog obrtnika koji želi rasti i razvijati se država je kaznila ako prijeđe porezni prag jedan cent! Ja ne želim živjeti u državi koja kažnjava rast. Ja želim živjeti u državi koja kaže: Rasti, stvaraj, otvaraj radna mjesta. Zato poručujem državi da nam se skine s leđa!", kazala je Kristina Bakula iz Udruge Glas poduzetnika.