Obavijesti

News

Komentari 0
10. LISTOPADA NA TRGU

Obrtnici zbog sidrenih cijena najavili prosvjed u Zagrebu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Obrtnici zbog sidrenih cijena najavili prosvjed u Zagrebu
Križevci: Otvorenje dvodnevnog 28. izdanja Obrtničkog i gospodarskog sajma | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nećete nas šišati kao ovce“ – poručuju obrtnici koji će za dva tjedna izaći na ulice

Obrtnici i poduzetnici nezadovoljni su novim pravilima o tzv. sidrenim cijenama, ali i poreznim i drugim nametima. Na prosvjed izlaze 10. listopada na Trgu, piše Net.hr.

„Nećete nas šišati kao ovce“ – poručuju obrtnici koji će za dva tjedna izaći na ulice. Među njima je i Martina Tupek, vlasnica frizerskog salona, koja je obrtnica više od desetljeća.

Uz sve promjene i dodatne troškove, čeka je i obveza isticanja tzv. sidrenih cijena. Kako bi se spriječilo neopravdano povećavanje cijena, Vlada uvodi tzv. sidrene cijene. Od 1. listopada uz aktualnu cijenu morat će biti istaknuta i cijena koja je za određeni proizvod vrijedila 10. rujna.

Za poduzetnike to znači dodatnu administraciju i izmjene cjenika.

PET MJERA Most traži hitnu pomoć za obrtnike, Miletić iznio prijedlog
Most traži hitnu pomoć za obrtnike, Miletić iznio prijedlog

Danijel Habijanić, vlasnik trgovine školskog pribora, obrt vodi više od 30 godina. Sada mora mijenjati cijene na tisućama artikala.

"U fizičkom dućanu imamo između 4000 i 5000 artikala, a na webu preko 3000 artikala. Primit ćemo se posla i sve to moramo odraditi. Pogotovo ono na webu i financijski košta, a i puno vremena uzme", kaže Danijel Habijanić, vlasnik trgovine školskog pribora

Cjenici se pritom moraju objavljivati i u digitalnom obliku. "Danas kada je kupovina preko interneta konkurencija svima u cijelom svijetu – mi moramo se boriti s ovakvim besmislenim stvarima kao da smo mi krivi da se cijene dižu", dodaje Habijanić.

Zbog svega navedenog poduzetnici i obrtnici najavljuju prosvjed na Trgu 10. listopada.

Iz Udruge Glas poduzetnika poručuju da je među problemima i porezni prag.

"Svakog obrtnika koji želi rasti i razvijati se država je kaznila ako prijeđe porezni prag jedan cent! Ja ne želim živjeti u državi koja kažnjava rast. Ja želim živjeti u državi koja kaže: Rasti, stvaraj, otvaraj radna mjesta. Zato poručujem državi da nam se skine s leđa!", kazala je Kristina Bakula iz Udruge Glas poduzetnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...
EKSKLUZIVNO Javili su nam se Talijani koji su projektirali Maksimir. Evo što su rekli!
POBJEDNICI NATJEČAJA

EKSKLUZIVNO Javili su nam se Talijani koji su projektirali Maksimir. Evo što su rekli!

Maksimir je važan i osjetljiv projekt i želimo biti precizni u svemu što komuniciramo, rekli su nam...
Član žirija za Maksimir i autor pobjedničkog rješenja rade na istoj akademiji ured do ureda?
NOVI MAKSIMIR

Član žirija za Maksimir i autor pobjedničkog rješenja rade na istoj akademiji ured do ureda?

Pobjedu je odnio VG13 Architects Studio Associato iz Milana. Talijanskim arhitektima Tommasu Fantiniju i Albertu Rossiju pripalo je 390.400 eura nagrade

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026