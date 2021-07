U današnjoj emisiji Nedjeljom u 2 voditelj Aleksandar Stanković ugostio je ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek. Prije početka emisije, Stanković se još ponovno ispričao za nedavno uhićenje ravnatelja HRT-a.

POGLEDAJTE VIDEO

- Nisam službeni predstavnik HRT-a, ali na neki način Nu2 i ja zaštitni smo znaci ove kuće. Zbog svega toga ispričavam se gledateljicama i gledateljima HTV-a što smo svjedoci sramote koja se dogodila HTV-u - kazao je u isprici koju je objavio i na Facebooku, a potom se ispričala i ministrica.

- I meni je neugodno jer to baca sjenu na sve dobro i kvalitetno što se radi na HTV-u. Mogli biste se vi ispričati i za neke svoje gafove, - rekla je ministrica Stankoviću, na što joj je on odgovorio da se uvijek ispriča u takvim trenucima.

Na pitanje može li HDZ sa sebe skinuti odgovornost što je izabran Kazimir Bačić, kazala je da se ravnatelj bira u Saboru, a Bačić je 30 godina radio na HTV-u, i moglo ga se promatrati kao profesionalca koji će raditi u korist HRT-a. Prve godine njegova mandata HRT je napravio iskorake u vezi poslovanja, ispunjavanja ugovorih obveza.

- Kada sam radila na Zakonu o HRT-u 2009. i 2010. u jednom intervjuu sam rekla da mi je žao da Hrvatska nema kraljicu, pa da ona imenuje ravnatelja HRT-a iza zatvorenih vrata i da završimo priču. Od 1990. do dana izvrtili smo 10-15 modela izbora i svaki je upao u problem. Zato je važno inzistirati na profesionalizmu, odgovornosti, praćenju ugovora - dodala je Obuljen Koržinek.

Kao mogući ravnatelj HRT-a spominje se Renato Kunić, kojem je ministričin suprug kum, a Bojan Glavašević kaže da bi u tom slučaju sve išlo pred Povjerenstvo o sukobu interesa, naveo je Stanković.

Obuljen Koržinek kazala je kako smatra da Kunić nema ambicija biti ravnatelj, a karijeru na HRT-u je stekao prije nego što se ministrica udala za svog muža prije 10 godina.

Nakon razgovora o HTV-u, Stanković se dotaknuo i otkaza u Glasu Istre koje ministrica nije htjela previše komentirati.

- Svi smo svjesni da postoji problem u Hrvatskoj s netransparentnim financiranjem posebno lokalnih medija. Koliko su jaka tijela samoregulacije, toliko će biti jaki i slobodni mediji - rekla je.

Na pitanje o situaciji s televizijom N1, kazala je kako će biti redefiniran cijeli koncept koncentracije na medijskom tržištu.

- Jako me iznenadilo sve što se događalo, to je medij koji je kvalitetan i na kojem rade vrhunski profesionalci. No, oni vrše nevjerojatan pritisak, kada se mijenja zakon da se promijeni tako da se pogoduje njihovom vlasniku, koji je kada je ulazio na hrvatsko tržište znao kakva su pravila igre - ustvrdila je.

- Ukinut ćemo vertikalnu integraciju, ali i mogućnost da se kanali koji imaju koncesiju vezuju u paketima uz naplatne kanale i da se potpuno te cijene formiraju na tržištu. Uvest ćemo obvezu ponude, tzv. Must Offer, gdje će se kanali koji imaju koncesiju morati nuditi svim teleoperaterima pod istim uvjetima - kaže.