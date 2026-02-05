Obavijesti

ZBOG SNIJEGA I LEDA

Obustavljena polijetanja u zračnoj luci Berlin Brandenburg

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Christoph Soeder/DPA

Berlinska zračna luka priopćila je u četvrtak ujutro da su sva polijetanja trenutačno otkazana zbog vremenskih uvjeta budući da je regiju glavnog grada Njemačke pogodio svježi snijeg i ledena kiša

"Trenutačno nema polijetanja u zračnoj luci Berlin Brandenburg zbog vremenskih uvjeta", obavijestili su, objašnjavajući da se zrakoplovi ne mogu odleđivati ​​zbog kiše koja se smjesta ledi.

Poremećaj utječe samo na polaske, a dolazni zrakoplovi i dalje mogu slijetati, rekla je glasnogovornica. Nije poznato koliko će dugo polijetanja biti obustavljena.

STARTEŠKE REZERVE EU ubrzava stvaranje zaliha kritičnih sirovina, Francuska, Italija i Njemačka vode projekt
EU ubrzava stvaranje zaliha kritičnih sirovina, Francuska, Italija i Njemačka vode projekt

Putnici stoga mogu očekivati ​​otkazivanje letova i značajna kašnjenja te im se savjetuje da provjere status svojih letova sa zrakoplovnim tvrtkama.

Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorila je na visok rizik od opasnih ledenih uvjeta u Berlinu zbog ledene kiše i leda.

