STARTEŠKE REZERVE

EU ubrzava stvaranje zaliha kritičnih sirovina, Francuska, Italija i Njemačka vode projekt

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Stephanie Lecocq

Plan RESourceEU predviđa zajedničke rezerve rijetkih metala kako bi Europa smanjila ovisnost o Kini, dok Italija upravlja skladištenjem, Francuska financiranjem, a Njemačka nabavom.

Europska unija ubrzava planove stvaranja zaliha kritičnih sirovina, pri čemu bi Italija, Francuska i Njemačka trebale preuzeti vodeće uloge u nastojanjima saveza da smanji ovisnost o Kini, doznaje se od četiriju izvora upoznatih sa situacijom.

Europska unija u prosincu je predstavila plan RESourceEU s ciljem smanjenja ovisnosti o Kini za ključne sirovine. Plan predviđa stvaranje zajedničkih zaliha i ograničenja izvoza reciklabilnog metalnog otpada te otpada s rijetkih mineralima. Europska komisija još uvijek nije objavila sve detalje plana.

Kina je najveći svjetski proizvođač industrijskih metala i minerala. Njezine restrikcije izvoza, koje se od 2023. godine primjenjuju na galij, germanij, volfram, indij, molibden, antimon te teške rijetke minerale poput disprozija i terbija, poremetile su međunarodne lance opskrbe. 

Budući da Europi nedostaju prerađivački kapaciteti te će joj trebati određeno razdoblje da postigne diversifikaciju, strateške rezerve smatraju se jednim od rijetkih dostupnih alata za zaštitu gospodarstva od kineskih izvoznih ograničenja, za očuvanje obrambene proizvodnje te zaštitu ciljeva energetske tranzicije.

Izvori su Reutersu rekli da je postignut napredak prema dogovoru o uspostavljanju rezervi kritičnih minerala. Francuska bi trebala raditi na financiranju kupnje, Njemačka na upravljanju izvorima nabave, dok će Italija biti zadužena za skladištenje, navode tri izvora koja su u prosincu sudjelovala na sastanku s dužnosnicima EU-a.

Italija i Njemačka još su se ranije obvezale na suradnju kako bi osigurale lance opskrbe sirovinama ključnim za njihove industrije, piše Reuters. 

"Nadovezujući se na komunikaciju o RESourceEU, Europska komisija blisko surađuje s nekoliko država članica na pilot-projektu jačanja zaliha kritičnih sirovina u EU-u. Trenutačno je uključeno 10 država članica", izjavio je glasnogovornik Komisije.

Popis kritičnih minerala EU-a sadrži 34 sirovine, od kojih su 17 označene kao strateške sirovine jer se smatraju najvažnijima za zelenu i digitalnu tranziciju, kao i za obrambeni i svemirski sektor.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen izjavila je u listopadu da će EU nastojati ubrzati partnerstva o sirovinama sa zemljama poput Australije, Kanade, Čilea, Grenlanda, Kazahstana, Uzbekistana i Ukrajine.
 

