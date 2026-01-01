Očaj i suze u Švicarskoj nakon noći užasa: 'Nitko mi ne zna reći gdje je moj sin. Nestao je...'

Novogodišnja noć u poznatom švicarskom skijalištu Crans-Montana pretvorila se u jednu od najtežih tragedija u novijoj povijesti tog mjesta. Umjesto slavlja i vatrometa, grad je zavijen u crno nakon što je u ranim jutarnjim satima izbio razoran požar u prepunom baru Le Constellation. Prema dosad dostupnim podacima, život je izgubilo najmanje 40 ljudi, a više od stotinu ih je ozlijeđeno, među njima i mnogo mladih.

Planulo je oko 1.30 sati, kad je lokal bio ispunjen gostima koji su slavili dolazak nove godine. Sve upućuje na to da je tragediju izazvala pirotehnika korištena unutar prostora, a vatra se, prema svjedočanstvima, proširila iznimno brzo. Zbog toga što se glavni dio bara nalazi u podrumu s ograničenim izlazima, evakuacija je u kaosu bila gotovo nemoguća, što je dodatno povećalo broj stradalih.

Jedan od očevidaca, 19-godišnji Melko, rekao je kako su pirotehnička sredstva bila pričvršćena na boce pića.

- Pirotehnika na bocama zapalila je strop. Sve se dogodilo u nekoliko sekundi, vatra se proširila nevjerojatnom brzinom i nastala je panika - rekao je mladić.

Njegova izjava podudara se s iskazima drugih svjedoka, koji tvrde da je plamen zahvatio strop gotovo trenutačno. Uslijedio je stampedo prema stubištu koje vodi iz podrumskog dijela bara prema jedinom izlazu.

Emma i Albane, dvije mlade Francuskinje koje su uspjele pobjeći iz bara, opisale su da su svi počeli bježati, vrišteći i u panici.

- Jedna od pirotehničkih svijeća postavljenih na boce šampanjca previše se približila stropu, koji se zapalio. U nekoliko desetaka sekundi cijeli je strop bio u plamenu. Sve je bilo od drva. Netko je razbio prozor kako bi ljudi mogli izaći. Bio je to potpuni kaos, svi su vrištali - objasnila je jedna od dviju Francuskinja.

Stanovnici Crans-Montane svjedoče da su tek postupno shvatili razmjere tragedije jer je u isto vrijeme gradom odjekivao vatromet.

- Cijelu smo noć čuli helikoptere. Isprva nismo znali što se događa, mislili smo da je dio slavlja, a onda smo vidjeli gusti dim - rekao je jedan mještanin.

Jedna je žena opisala dramatičan poziv 17-godišnje kćeri.

- Nazvala me u potpunoj panici i rekla: 'Mama, užasno je, izbio je požar. Ima mrtvih' - izjavila je.

Od ranog jutra policija kantona Valais držala je šire područje oko bara pod potpunom blokadom. Na terenu su bili forenzičari, a istraga o uzroku požara još traje. Akcija spašavanja nastavila se satima nakon izbijanja vatre. Za obitelji i prijatelje onih koji su se u trenutku požara nalazili u baru jutro je donijelo agoniju. U obližnjem kongresnom centru uspostavljen je prihvatni centar za roditelje i rodbinu.

- Nestao je. Nitko mi ne zna reći gdje je moj sin - vikala je uplakana majka.

Domar susjedne zgrade rekao je kako su on i supruga tijekom noći pomagali evakuiranim stanarima.

- Probudili su nas krici. Vidjeli smo crni dim i osjetili jak miris dima. Ljudi su dolazili u panici, bojali su se da će se vatra proširiti. Skuhali smo im kavu i ostali s njima do četiri sata - rekao je.

Iz hrvatskog veleposlanstva u Švicarskoj rekli su da nemaju informacija kako među stradalima ima hrvatskih državljana.