Očajna obitelj djevojke (16) koju su izboli na smrt u Leedsu: ‘Pred njom je bila budućnost…’

Chloe Watson (16) preminula je u bolnici nakon što je pronađena teško ozlijeđena na ulici u Leedsu, a njezina obitelj oprostila se od nje dirljivim porukama, nazivajući je “prelijepom princezom”. Naime, njezina majka je napisala emotivnu objavu, prenosi Mirror.

- Ne mogu riječima opisati kako se osjećam jer nisi ovdje sa mnom. Ti si moj život, moj svijet, moja najbolja prijateljica i znam da sam i ja bila tvoja. Ne mogu živjeti bez tebe – trebam te.

Foto: Facebook

Prelijepa si, samouvjerena, odana, iskrena i moja prelijepa princeza. Kad god bi ušla u prostoriju, osvijetlila bi je svojom vedrinom. Toliko toga bih mogla reći. U mom srcu je rupa koja se nikada neće popuniti. Tvoje dvije sestre i stariji brat zauvijek će te voljeti i nedostajat ćeš im beskrajno. Uvijek ćeš biti u našim srcima. Voli te mama, Connor, Courtney i Cienna - poručila je majka.

Počast joj je odao i otac s ostatkom obitelji.

- Potpuno smo slomljeni. Nedostaje nam svaki dio nje. Bila je prekrasna, puna radosti i imala je razigranu osobnost. Živjela je život s tolikom srećom, a cijela budućnost bila je pred njom. Chloe su voljeli svi koji su je poznavali, a praznina koju ostavlja je nemjerljiva. Nedostajat će nam zauvijek, nikada neće biti zaboravljena. Volimo te zauvijek – tata, Sacha, Reuben, Mia, Amelia, baka, djed i ujak Jordan - napisao je.

Jedan od članova obitelji pokrenuo je i humanitarnu akciju kako bi joj osigurali dostojan ispraćaj, istaknuvši da joj je „život tragično oduzet“ te da „nije zaslužila takvu sudbinu“.

Podsjetimo, policija West Yorkshirea pozvana je u subotu u 5.55 sati ujutro u Kennerleigh Avenue, u području Austhorpe, nakon dojave o mladoj djevojci pronađenoj bez svijesti. Chloe je imala teške ozljede te je prevezena u bolnicu, no ubrzo je proglašena mrtvom.

Zbog sumnje na ubojstvo uhićeno je pet ljudi: dvije 18-godišnje žene, 19-godišnji muškarac te dvojica 17-godišnjaka, svi se nalaze u pritvoru.

Na mjestu tragedije građani ostavljaju cvijeće i poruke, dok policija nastavlja istragu. Chloe je živjela u Cleckheatonu, oko 20 kilometara od mjesta gdje je pronađena.