Očajni roditelji iz Požege: 'Dijete nam se guši u bolovima, a u bolnici ga ne žele primiti'

Mihael (11) stopostotni je invalid i ne može kod doktora. Zbog korone su mu otkazali pregled zubi u KB-u Dubrava, a sad ne može doći na red. Roditelje je strah da mu neće moći pomoći

<p>Noću čujemo škripu njegovih zubi, a Mihael ne može reći gdje ga boli nego samo usmjeriti ručicu prema ustima. Gledamo ga kako se pati. </p><p>Tim je riječima Velibor Korman (38) iz Nove Ljeskovice, malog sela u Požeško-slavonskoj županiji, počeo pričati o patnjama svojeg sina Mihaela (11), stopostotnog invalida, koji ima nekoliko dijagnoza. Mihael ne može govoriti, ali pokazuje kako je vesela duha dok se smije igrajući se s roditeljima ili braćom i sestrama. Dobro je i mirno dijete, jedan je od petero braće i sestara, no zdravstveni sustav nije na njegovoj strani. Kako je Mihael stopostotni invalid, ne može ići k stomatologu uobičajenim putem. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mihael je dobro dijete</strong></p><p><br/> - Samo u zagrebačkim bolnicama Dubrava i KBC Rebro mogu primiti Mihaela jer on ne može samostalno otvoriti usta, pa ustvari treba specijalista da bi mu popravio zube. Muče ga kutnjaci, koje bi trebao popraviti, ali čak ne znamo ni koliko je njegov slučaj hitan - rekao je tata Velibor.</p><p><br/> - U siječnju smo bili u Dubravi, gdje su nas naručili za stomatološki pregled 10. lipnja. U siječnju još nije bilo mnogo govora o pandemiji i cijela je situacija brzo eskalirala, pa možemo razumjeti da je termin u lipnju odgođen, ali ne i da nam to nitko nije javio ili da je nemoguće dobiti drugi termin - priča Velibor. </p><p><br/> Naime, Mihael je bio naručen za pregled u lipnju, ali prije odlaska specijalistu mora obaviti niz pregleda da bi s tim papirima došao u Zagreb. Mora ići pedijatru, koji utvrđuje može li na operaciju, mora izvaditi krvnu sliku itd. Velibor je zvao KBC Dubrava da bi pitao koje sve preglede treba obaviti da bi spremni došli na dogovoreni stomatološki pregled jer odlazak u Zagreb je za Kormane iz sela u požeškom kraju trosatno putovanje.</p><p>Međutim, na telefon su mu rekli kako Mihaela ipak ne mogu primiti na taj datum te da ne mogu niti ugovoriti novi termin već da se jave na jesen. Nakon toga su ga uputili i na KBC Rebro, gdje radi isti liječnik, koji ni tamo nije mogao pomoći jer nema odobrenje bolnice za davanje termina novih pregleda.</p><p><br/> Iz Kliničko-bolničkog centra u Zagrebu odgovorili su na naš upit o zakazivanju novih termina te dodali kako dosad nisu imali pritužbi na naručivanja pacijenata. Objasnili su kako se pacijenti naručuju na prvi pregled telefonom ili e-mailom, što je tata Velibor odradio još u siječnju za svojeg sina. Ovisno o uputnoj dijagnozi, rekli su, termin za pregled dobiva se u najkraćem roku, odnosno kroz nekoliko dana.</p><p><br/> - Nakon pregleda i provedene trijaže pacijent se stavlja na listu čekanja. Laboratorijski nalazi i pregled anesteziologa ne smiju biti stariji od mjesec dana, pa se zbog toga roditelje/skrbnike kontaktira sedam do deset dana prije samog zahvata - objasnio je prof. dr. sc. Željko Verzek, predstojnik Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb.</p><p><br/> - Na termin zahvata se čeka okvirno 45 dana, s tim da se lista čekanja nešto produžila zbog epidemije COVID-19, kad je bio obustavljen hladni pogon. Kako trenutno radimo pojačanim intenzitetom, liste ćemo vrlo brzo smanjiti. Sve navedeno odnosi se na pacijente koji su se inicijalno prijavili u KBC Zagreb - rekao je Verzak.</p><p><br/> Doktor Verzak je dodao i kako se radi o slučaju pacijenta koji se liječi u KB-u Dubrava, gdje je još na snazi zabrana rada u salama u smislu stomatoloških sanacija u općoj anesteziji. </p><p><br/> - KBC Zagreb nastoji i njima pomoći na način da dopuštamo i liječnicima iz KB-a Dubrava da operiraju u našim salama, kojima i sami pomažemo. Mi pritužbi na način naručivanja nemamo - zaključio je. </p><p><br/> Obitelj Korman se i dalje nada kako će njihov Mihael uskoro dobiti termin. Kako mama Ivana kaže - ništa im nije teško napraviti za dijete, ali im ovakve situacije otežavaju borbu. Boje se jer katkad ne znaju kome se uopće mogu obratiti, a strahuju da će se jednom usred noći Mihael probuditi previjajući se u bolovima, a oni mu neće moći pomoći.</p>