Oči u oči s ubojicom iz Bereka: 'Htio je ubiti i nju. Rekao mi je da se maknem, počeo je pucati'

Došao je do mene, rekao da se maknem ili će me ubiti, ispričao nam je Zvonimir H., mještanin sela Berek, koji je hrabrim postupkom spriječio daljnji krvavi pohod Mirka H. (44). Tišina i strah vladaju ovih dana Berekom, malenim selom smještenim na pola puta između Bjelovara i Garešnice, gdje se u noći na subotu dogodilo stravično ubojstvo. U uobičajeno mirnoj večeri, točno u 22.37 sati, selo je proparala pucnjava. Mještani su prvo čuli rafale, a zatim policijske sirene i dolazak Hitne pomoći.

Sve je počelo na katu obiteljske kuće u središtu Bereka, gdje je Mirko H. upao naoružan automatskom puškom i ispalio smrtonosne hice u D.J. (22), novoga partnera bivše djevojke. Žena je uspjela pobjeći iz kuće i skloniti se kod susjeda. U trenutku bijega bila je u šoku, a samo desetak minuta prije krvoprolića na društvenim mrežama objavila je fotografiju sa svojim novim dečkom.

No Mirko H., nakon što je počinio ubojstvo, planirao je ići dalje. Još naoružan i u bijegu, krenuo je prema susjedovoj kući, kući Zvonimira H. Tamo se njegova bivša partnerica sakrila. Hrabri susjed je tad stao na vrata svoje kuće.

Htio ubiti i djevojku

- Rekao mi je da se maknem ili će me ubiti. Nisam se pomaknuo. Uperio je pušku u mene, povikao još jednom, a nakon toga je pucao, meci su završili u mojoj kući. Borio sam se za život svoje obitelji. Uspio sam mu uhvatiti pušku, otimali smo se, pa je pobjegao. Onda se opet vratio, ovaj put pješice. Vrata su bila otvorena, ponovno je pucao, ovaj put prema meni, ali me je promašio - prepričao je susjed dramatične trenutke koji su mogli završiti još jednom tragedijom.

Potraga za bjeguncem pokrenuta je odmah. U Berek su pristizale sve raspoložive policijske snage, a ubrzo im se priključila i Antiteroristička jedinica Lučko. Šume, polja i okolna sela bili su pod opsadom. Oko 3 sata ujutro ubojica je pronađen i priveden. Oružje, automatska puška kakva se ne može legalno posjedovati, pronađena je sutradan, i to zahvaljujući policijskom psu.

Ubojica je još prije dolaska u kuću bivše partnerice objavio video na društvenim mrežama. Snimao se u svojem automobilu dok vozi prema Bereku i sluša narodnjak s ljubavnom tematikom. U jednom trenutku, pogledavši u kameru, izgovara: "Danas je game over", i naglo ubrzava, brzinomjer prelazi 160 km/h.

Berek: Policijski očevid na mjestu ubojstva muškarca | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ubojica i žrtva nisu bili potpuni stranci. Dapače, intenzivno su se družili posljednjih mjeseci. Mladić iz Garešnice navodno je pomagao ubojici u građevinskim poslovima, čak mu je i uređivao kupaonicu. Upravo tijekom tih susreta, kako kažu poznanici, rodila se ljubav između mladića i djevojke iz Bereka, koja je dotad bila u vezi s Mirkom H. gotovo devet godina.

Poznat policiji

- Sve je bilo mirno dok mu ona nije rekla da ga ostavlja. Teško je to podnio. Morao je otići iz kuće, srušio mu se cijeli svijet. Prijetio je, upozoravao da ne objavljuje slike s novim dečkom. Rekao je da ga izaziva - ispričao je jedan poznanik za MojPortal.

Njegove prijetnje, nažalost, nisu bile prazne riječi. Kako neslužbeno doznajemo, Mirko H. je i ranije imao problema sa zakonom, posebice zbog prijevara, a ubijeni mladić navodno je bio povezan s tzv. traktorskom bandom, skupinom osumnjičenom za brojne prijevare građana u središnjoj Hrvatskoj.

Berek: Policijski očevid na mjestu ubojstva muškarca | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Otac djevojke potvrdio je da je njegova kći nakon prekida živjela s novim partnerom i da su te večeri njih dvoje bili kod kuće.

- Kći je objavljivala slike s novim dečkom, a on joj je prijetio da to ne radi. Rekao je da ga to provocira. Nisam bio doma kad je došao. Ušao je u kuću, pucao i ubio ga. Kad sam došao, mladić je ležao na podu, mrtav. Krv, strava, ne mogu to ni sad shvatiti - rekao je potreseni otac za 24sata.

Mjesto koje broji tek nekoliko stotina stanovnika pretvorilo se u mjesto strave. Ovo strašno krvoproliće se još prepričava šapatom u lokalnoj gostionici. Mirko H., osumnjičen za ubojstvo, predan je pritvorskom nadzorniku te je protiv njega podnijeta kaznena prijava ubojstva, ubojstva u pokušaju i razbojništva, prijetnji i nedozvoljenog posjedovanja oružja. Do zaključenja broja još nije bio ispitan u Državnom odvjetništvu, a pretpostavlja se, s obzirom na težinu djela, da će mu istražni sudac Županijskog suda u Bjelovaru odrediti istražni zatvor. 