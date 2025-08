Upao u kuću i izrešetao ga zbog bivše žene: 'Kad sam došao do kuće, Danijel je već bio na podu'

Game over, danas je game over, zlokobne su riječi kojima je Mirko H. najavio stravično ubojstvo u Bereku. Policija je izvijestila kako su u petak oko 22.37 sati zaprimili dojavu o rafalnoj paljbi i ubojstvu u malenome mjestu Berek kraj Bjelovara. Mirko H. je iz ljubomore ubio D. J. (20), novoga partnera svoje bivše supruge s kojom je devet godina bio u braku. Ona je uspjela pobjeći kod susjeda, kako je za 24sata ispričao njen otac.

Ubojica je na društvenim mrežama, nekoliko sati prije, objavio snimku kako juri u automobilu. Na snimkama se u pozadini čuje turbofolk glazba, a onda automobil počinje ubrzavati. Vidi se i kako se vozi lokalnim cestama te kako nekoliko puta autom prelazi u suprotni trak. U jednom trenutku brzinomjer je pokazivao čak 170 kilometara na sat. Dok se snimao, izjavio je: "Game over". U prijevodu "kraj igre".

Kako je ispričao otac njegove bivše partnerice, njegova kći i ubojica bili su u višegodišnjoj vezi, ali su nedavno prekinuli te je ona imala drugog partnera.

- Kći je objavljivala slike s novim dečkom, a on je prijetio da ne rade to. Rekao je da je to izazivanje. Ja nisam bio kod kuće kad je došao... Moja kći i njezin novi dečko bili su kod nas. Kći je živjela sa mnom u toj kući. Nije bilo nikakvog upozorenja. On je došao do kuće s puškom i ubio ga - ispričao je za 24sata šokirani otac i nastavio:

- Bio je to strašan trenutak... Puška, krv... Niti sad to ne mogu shvatiti. Kad sam došao do svoje kuće, ubijeni je bio na podu, ležao mrtav. Užas, užas!

Prema njegovim riječima, sve je dešavalo tijekom noći, ali i brzo. Mlađi par bio je u njegovoj kući kad je ubojica stigao te je, prema njegovim tvrdnjama, došao s namjerom da ih ubije.

- Moja kći je uspjela pobjeći. Otrčala je kod susjeda. On je krenuo za njom, tražio je da ga puste unutra, ali susjed nije otvorio vrata. Onda je otišao do auta i otišao svojoj kući u susjedno selo. Potom se vratio pješice i ponovno pucao. Nasreću, nitko nije bio pogođen, ali scena... To je bilo nešto strašno. Nitko ne zna što bi se moglo dogoditi da nije bilo susjeda koji je imao hrabrosti ostati jak - rekao nam je otac.

I dok otac govori o velikoj tragediji, susjedi su i dalje u šoku. Ni jedan od njih nije mogao vjerovati da će mirni Berek postati poprište ovako strašnog zločina.

- Nikad nismo očekivali nešto ovako u našem kraju. Nikad neću zaboraviti zvuk pucanja, a onda onu tišinu nakon toga. Policija je brzo stigla - ispričao nam je susjed.

Oružje kojim je počinjeno ubojstvo u mjestu Berek kraj Bjelovara pronašao je službeni policijski pas, doznaje 24sata iz izvora bliskog istrazi. Prema službenim informacijama koje je objavila Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, zločin je počinio 44-godišnji muškarac koji je, prema prvim saznanjima, upotrijebio vatreno oružje u kući ubivši mladića.

Očevidom na mjestu događaja je tako utvrđeno kako je 44-godišnji muškarac, u obiteljskoj kući u Bereku, uporabom vatrenog oružja usmrtio 20-godišnjeg muškarca. Nakon toga je iz istog oružja ispalio više hitaca prema drugoj obiteljskoj kući, pri čemu nije bilo ozlijeđenih osoba.

Počinitelj se potom dao u bijeg, a policija je odmah poduzela sve potrebne operativne i taktičke mjere i radnje. Na teren su upućene sve raspoložive policijske snage, uključujući i specijalizirane postrojbe. Nakon višesatne intenzivne potrage te pretrage užeg i šireg područja, muškarca su uhitili pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko. Nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela s elementima nasilja.

Inače, ubojica je od ranije poznat policiji. 24sata su tako doznala da je uhićeni M. H. od ranije poznat policiji, ali ne zbog kaznenih djela s elementima nasilja, već protiv imovine, odnosno krađa. Nekoliko sati prije ubojstva, kako smo uspjeli doznati, policija je nad njim imala postupanje zbog prijetnji bivšoj supruzi i ubijenom D. J., kad kod njega nije pronađeno oružje. Pretpostavka je da kalašnjikov, kojim je počinio ubojstvo, nije njegov te da ga je nekako nabavio netom prije nego što je krenuo do kuće u kojoj mu žive bivša supruga i njeni roditelji, u kojoj je i sam donedavno živio.

24sata doznaje i da nije imao dozvolu ni za oružje koje se inače legalno može nabaviti, poput pištolja, a ne bi je mogao ni dobiti zbog podebljeg policijskog dosjea. Automatsko oružje je u Hrvatskoj nemoguće legalno posjedovati, imaju ga samo vojska i neki rodovi policije. Unatoč svim akcijama koje provodi policija, u kojima se oružje zaostalo od Domovinskog rata policiji može predati bez ikakvih reperkusija, takvog oružja još ima dosta kod građana.

M. H. se nalazi u policiji jer je kriminalistička obrada u tijeku. Tijekom noći bit će predan pritvorskom nadzorniku, a onda bi Županijsko državno odvjetništvo, kako se i inače radi kad je u pitanju ubojstvo, od suda trebalo zatražiti istražni zatvor.

- Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru naložilo je provođenje obdukcije nad tijelom preminule osobe, a policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru nastavlja s intenzivnim kriminalističkim istraživanje. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka svih izvida i potrebnih dokaznih radnji. Uloga policije u ovakvim izvanrednim situacijama je ključna - brzom reakcijom, koordiniranom akcijom i profesionalnim pristupom spriječene su daljnje tragične posljedice, a osumnjičeni je uspješno lociran i priveden - priopćila je policija.

Mato Tonković, načelnik općine Berek, rekao je kako je čuo pucnjavu.

- Čuo sam da se nešto dešava. Međutim, nije za izlaziti kad je pucnjava, zvali smo policiju i policija je odradila svoj dio posla. Mi nikad nismo imali problema s njima, ja ne mogu bilo što reći po tom pitanju. Da je bilo problema, da se naslućivalo da je bilo što, sigurno bismo prije reagirali. Čuli smo od prije zadnjih mjesec dana da se rastaju on i ona, ali to su privatne stvari - rekao je Tonković.