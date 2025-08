VIDEO Ubojica se snimao kako juri automobilom i izgovorio zlokobne riječi: 'Game over'

Game over, danas je game over, zlokobne su riječi kojima je M.H. najavio stravično ubojstvo u Bereku. Podsjetimo, bjelovarsko-bilogorska policija izvijestila je kako su u petak oko 22.37 sati zaprimili dojavu o rafalnoj paljbi i ubojstvu u malenom mjestu kraj Bjelovara. M.H. je iz ljubomore ubio novog partnera svoje bivše djevojke. Ona je uspjela pobjeći kod susjeda, kako je za 24sata ispričao njen otac.

Ubojica je na društvenim mrežama, nekoliko sati prije, objavio snimku kako juri u automobilu. Na snimkama se u pozadini čuje turbo-folk glazba, a onda automobilom počinje ubrzavati. Vidi se i kako se vozi lokalnim cestama te kako nekoliko puta autom prelazi u suprotni trak. U jednom trenutku brzinomjer je pokazivao čak 170 kilometara na sat.

Dok se snimao, izjavio je: "Game over". U prijevodu: "Kraj igre". Inače, ubojica je od ranije poznat policiji.

Kako je ispričao otac njegove bivše partnerice, njegova kći i ubojica bili su u višegodišnjoj vezi, ali su nedavno prekinuli te je ona imala drugog partnera.

- Kći je objavljivala slike s novim dečkom, a on je prijetio da ne rade to. Rekao je da je to izazivanje. Ja nisam bio kod kuće kad je došao… Moja kćer i njen novi dečko bili su kod nas. Kći je živjela sa mnom u toj kući. Nije bilo nikakvog upozorenja. On je došao do kuće s puškom i ubio ga - ispričao je za 24sata šokirani otac.

- Bio je to strašan trenutak… Puška, krv… Niti sada to ne mogu shvatiti. Kad sam došao do svoje kuće ubijeni je bio na podu, ležao mrtav. Užas, užas - govori nam otac.

Prema njegovim riječima, sve je bilo tijekom noći, ali i brzo. Mlađi par bio je u njegovoj kući kad je ubojica stigao, te je, prema njegovim tvrdnjama, došao s namjerom da ih ubije.

- Moja kćer je uspjela pobjeći. Trčala je van, kod susjeda. On je krenuo za njom, tražio je da ga puste unutra, ali susjed nije otvorio vrata. Onda je otišao do auta i otišao svojoj kući u susjedno selo. Potom se vratio pješke i ponovo pucao. Srećom, nitko nije bio pogođen, ali scena… to je bilo nešto strašno. Nitko ne zna što bi se moglo dogoditi da nije bilo susjeda koji je imao hrabrosti ostati jak - rekao nam je otac.