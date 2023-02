'Samo sam je malo', branio se monstrum koji je u Srbiji nasmrt pretukao dvogodišnju djevojčicu

Muškarca M.N. uhitila je policija u srijedu ujutro zbog sumnje da je nasmrt pretukao dvogodišnju djevojčicu u Zaječaru. Uhićena je i njegova nevjenčana supruga, majka djeteta.

- On i njegova nevjenčana supruga bit će saslušani u roku od 48 sati, koliko im je određen pritvor. Prilikom uhićenja majka je jezivo plakala dok je on šutio. Više puta ga je policija pitala: "Zašto si to učinio?" - rekao je izvor blizak istrazi za Kurir.

- On je tek nakon duže šutnje tiho rekao: "Plakala je. Živciralo me uvijek kada je plakala. Nisam je puno tukao" - ispričao je izvor.

Majka je uhićena zbog sumnji i da je znala kako njezin nevjenčani suprug tuče njezinu kćer. Navodno je to radio često, a ona ga nikada nije zbog toga prijavila.

Oboje su u pritvoru, a istraga traje.

Djevojčicu je, javljaju srpski mediji, majka dovela u zaječarsku bolnicu. Liječnici su je pokušali reanimirati i tražili sanitet koji bi je prevezao do bolnice u Nišu. No, djetetu nije bilo spasa.

