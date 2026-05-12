Od 53 optuženika USKOK-a nagodilo se njih 18: Utajili su dva i zaradili šest milijuna eura

Ukupno 53 optuženika, na čelu s Goranom Krunićem, USKOK je teretio da su u sastavu zločinačkog udruženja poreznim prijevarama utajili oko dva milijuna eura, čime su si pribavili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od šest milijuna eura.

Među optuženicima, pisali smo, našlo se i poznatih imena, nogometaša i ugostitelja, a pet mjeseci nakon podizanja optužnice 18 optuženika priznalo je krivnju i nagodilo se s USKOK-om.

Tako se s Uskokom sporazumio i poznati ugostitelj Nikola Bušljeta, poduzetnik Zdeslav Ivan Gregurić, ali i drugooptuženi Sebastijan Juričić.

Optuženicima koji su priznali krivnju, sud je izrekao uvjetne i djelomične uvjetne kazne, ali i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 223.025 eura. Dio tih kazni već je naplaćen iz blokirane imovine optuženika, a ostatak optuženici moraju platiti u roku koji im je odredio sud. Ako to ne učine, država će pokrenuti ovrhu, a u slučaju da se ni tako ne uspiju naplatiti novčane kazne mogu im se zamijeniti zatvorskim. Moraju obeštetiti i državu kojoj je imovinsko-pravnim zahtjevom dosuđen iznos od ukupno oko 600.000 eura. Tu su i troškovi sudskog postupka u iznosima od nekoliko stotina do 1200 eura.

Presudom temeljem sporazuma Nikola Bušljeta uvjetno je osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. To znači da neće u zatvor ako u razdoblju od pet godina ne počini novo kazneno djelo. Mora platiti i sporednu novčanu kaznu u iznosu od 50.000 eura te u državni proračun na ime imovinsko-pravnog zahtjeva uplatiti 29.980 eura s kamatama.

Sebastijan Juričić dobio je djelomičnu uvjetnu kaznu u trajanju od dvije godine zatvora, s time da u zatvoru mora izdržati 10 mjeseci, dok ostatak boravi na slobodi uz rok kušnje od pet godina. Izrečena mu je sporedna novčana kazna od 40.0000 eura, a državi mora platiti 68.646 eura. Zdeslav Ivan Gregurić je također osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu u trajanju od godinu i šest mjeseci zatvora. Iza rešetaka mora provesti šest mjeseci dok je ostatak uvjetno uz rok kušnje od pet godina. Dobio je i sporednu novčanu kaznu u iznosu od 25.000 eura.

I ostali optuženici koji su odlučili priznati krivnju dobili su sporedne novčane kazne u iznosima od 5000 do 50.000 eura.

Domagoj Galić, koji je optužen i aferi Hipodrom, zasad se nije sporazumio s Uskokom. Podsjetimo, u aferi Hipodrom nakon priznanja krivnje nagodio se s USKOK-om te je osuđen na dvije godine zatvora i mora platiti novčanu kaznu u iznosu od 40.000 eura. U aferi Hipodrom krivnju su priznali i Galićev otac Slavko i tvrtka Eurolex zaštita preko koje se izvlačio novac, ukupno 1,8 milijuna eura, iz gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima.

Tvrtka je kao pravna osoba dobila novčanu kaznu u iznosu od 25.000 eura, a odlukom suda oduzima im se i 1,3 milijuna eura protupravno stečene imovinske koristi. Dio tog novca, oko 550.000 eura, blokirano je na računu tvrtke, a ostatak novca morat će uplatiti pod prijetnjom ovrhe. Slavko Galić u toj je aferi osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora, te je dobio 40.000 sporedne novčane kazne.

Optužnicu protiv Gorana Krunića i drugih USKOK je podignuo u siječnju ove godine. Tereti ih se da su preko lažnih računa utajili porez i time oštetili proračun za oko dva milijuna eura. Krunić je, smatra Uskok, od 1. siječnja 2023. do 31. prosinaca 2024. ustrojio zločinačko udruženje. Imao je lanac tvrtki preko kojih je organizirao da se drugim optuženicima šalju fiktivni računi, odnosno lažne fakture, te su na taj način umanjivali PDV.

Osim u Zagrebu djelovali su i u drugim mjestima u Hrvatskoj, a Krunić je, navodi Uskok, bio stvarni voditelj više tvrtki.

Kako bi širio takav "model poslovanja" s drugim poduzetnicima, koji su bili zainteresirani osnivao je ili preuzimao razne tvrtke, koje su služila kao paravan te su izdavale račune za robu i usluge koje nikada nisu isporučene. Direktori bi uplaćeni novac bi podizali s računa i davali Kruniću za što su dobivali određenu proviziju. Nakon plaćanja takvih fiktivnih računa, poduzetnici bi neosnovano odbijali pretporez.

Na račune tih fiktivnih tvrtki, tvrdi Uskok, uplaćeno je oko šest milijuna eura, koje su zatim podigli. Od tog iznosa optuženici su kao proviziju za sebe zadržali oko 805.584 eura, dok se ostatak novca vraćao vlasnicima tvrtki i obrta koji su naručili lažne račune.

Time su im omogućili i da izbjegnu plaćanje poreza na dohodak od kapitala od 703.194 eura.

Krunić i još jedan optuženik terete se i za pranje novca odnosno da su od 14. listopada 2024. do 4. veljače 2025. nezakonito zarađenih 245.500 eura uložili u kupnju nekretnine, vozila i luksuznih satova. Iako su znali podrijetlo novca, to su učinili kako bi mu prikrili trag i prikazali ga kao zakonito stečenog.



