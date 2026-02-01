Od danas dopunsko osiguranje HZZO-a drastično poskupljuje. Pogledajte cijene...

Nova cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a od 1. veljače iznosi 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura godišnje, te će se primjenjivati na sve važeće i nove police, poručio je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Zavodu ističe da je riječ o prvom povećanju cijene dopunskog osiguranja nakon 12 godina. Dosadašnja mjesečna rata iznosila je 9,29 eura, odnosno 111,49 eura godišnje.

Osiguranici HZZO-a koji dopunsko plaćaju mjesečno od veljače trebaju početi uplaćivati 15 eura. No promjena ne stupa svima na naplatu istoga dana jer svaka polica ima svoj datum dospijeća.

Zbog toga će se u veljači obračunati razlika u cijeni razmjerno razdoblju od početka mjeseca do datuma dospijeća police. Taj, tzv. alikvotni dio, osiguranici trebaju uplatiti samostalno i u slučaju da imaju trajni nalog u bankama.

Građani s trajnim nalogom trebaju u banci korigirati iznos mjesečne rate, a prethodno mogu kontaktirati HZZO kako bi dobili nove upute za plaćanje.

U slučaju potrebe za provjerom jesu li uplatu ispravno izvršili, od 1. veljače na mrežnim stranicama www.hzzo.hr mogu u svakom trenutku provjeriti saldo sukladno novoj cijeni, s iskazanim alikvotnim dijelom premije.

HZZO navodi da svakodnevno putem e-maila komunicira s osiguranicima te im daje sve potrebne upute i pojašnjenja. A ako građani nemaju pristup web stranici HZZO-a, odnosno e-mailu, mogu se javiti na besplatni info telefon 0800 7989 ili osobno doći u bilo koju ispostavu ili područni ured HZZO-a.

Nova cijena odnosi se i na one koji su već uplatili godišnju premiju

Osiguranici dobivaju redovito obavijesti o obnavljanju police putem dopisa koji stiže na kućne adrese. Ako su kojim slučajem zaprimili obavijest o obnavljanju s trenutno važećom cijenom (9,29 eura mjesečno), mogu putem e-maila ili dolaskom u ispostavu HZZO-a zatražiti uputu za plaćanje s novom cijenom. Na obavijestima o policama koje se sada obnavljaju bit će navedena nova cijena od 15 eura mjesečno.

HZZO naglašava da se ne radi o retrogradnoj naplati, nego o primjeni nove cijene od 1. veljače. Obveza podmirenja razlike odnosi se i na one koji su premiju već unaprijed uplatili za cijelu ovu godinu.

Umirovljenicima kojima se premija obustavlja iz mirovine korekcija će se provesti automatski, bez potrebe za dolaskom na šaltere. Osiguranici koji zbog povećanja cijene nisu više željeli policu HZZO-a mogli su je otkazati prije početka primjene nove cijene. HZZO je omogućio do 31. siječnja raskid police bez čekanja na istek ugovora i bez penalizacije. Nakon 1. veljače nova cijena police postaje obvezujuća.

Građani koji su unaprijed platili cijelu godišnju premiju, a zbog poskupljenja odlučili su raskinuti policu, mogu zatražiti povrat dijela novca koji su već uplatili.

Isto vrijedi za sve ostale osiguranike koji u trenutku raskida imaju preplaćen iznos na svojoj polici – taj im se novac može vratiti na zahtjev, napominje HZZO.

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a ima 2,1 milijuna građana

Dopunsko zdravstveno osiguranje ima više od 2,1 milijuna građana, pri čemu njih oko 1,6 milijuna premiju plaća samostalno, dok se ostalima podmiruje iz državnog proračuna.

Povećanje cijene za 60 posto izazvalo je nezadovoljstvo dijela osiguranika, a u javnosti su se pojavile i primjedbe udruga za zaštitu potrošača vezane uz obvezu doplate razlike kod godišnjih uplata.

Procjena isplativosti uvelike ovisi o dobi i zdravstvenom riziku. Za razliku od HZZO-a, koji primjenjuje jedinstvenu cijenu za sve osiguranike bez obzira na dob, privatna osiguravajuća društva cijene određuju prema dobnim skupinama. To znači da su police za mlađe osobe često osjetno jeftinije od HZZO-ove, dok su za starije – osobito one iznad 60 godina – znatno skuplje.

Primjerice, osobe u dobi od 18 do 30 godina kod pojedinih osiguravatelja mogu ugovoriti dopunsko već za šest do osam eura mjesečno. U dobnoj skupini do 40 godina cijene se najčešće kreću između sedam i deset eura, dok za osiguranike između 50 i 60 godina premije rastu na 12 do 15 eura. Za starije od 60 godina cijene se u pravilu penju iznad 20 eura mjesečno, a u nekim programima prelaze i 30 eura.

Dio osiguravatelja uz osnovno pokriće participacija nudi i proširene pakete koji uključuju doplatu za lijekove s dopunske liste, određene dijagnostičke pretrage ili sistematske preglede. Takvi programi, ovisno o dobi i opsegu pokrića, mogu dosegnuti i gotovo 40 eura mjesečno.

Prema preliminarnim podacima HZZO-a, većina osiguranika odlučila je zadržati policu dopunskog osiguranja i nakon povećanja cijene. Tumače to kao potvrdu da građani i dalje podržavaju model solidarnog osiguranja kakav oni provode.