LJUDI OGORČENI

Platili ste dopunsko unaprijed? HZZO sada traži nadoplatu: 'To nije legitimno ni legalno...'

Piše Ivan Jukić,
Platili ste dopunsko unaprijed? HZZO sada traži nadoplatu: 'To nije legitimno ni legalno...'
S novom godinom značajno poskupljuje dopunsko zdravstveno osiguranje | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Problem, tvrde potrošači, nije samo u poskupljenju, nego u tome što se ono pokušava naplatiti unatrag, i to bez jasnih pisanih rješenja...

Admiral

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) našao se u središtu nove afere nakon što je od dijela osiguranika zatražio retroaktivnu nadoplatu dopunskog zdravstvenog osiguranja, i to mjesecima nakon što su policu već platili unaprijed. Potrošačke udruge upozoravaju da je takva praksa sporna i pravno upitna, a građani poručuju „ovo je kap koja je prelila čašu“.

Riječ je o osiguranicima koji su krajem prošle godine platili dopunsko osiguranje za cijelu godinu po tada važećoj cijeni, no nakon što je HZZO od 1. veljače znatno povisio cijenu police, od njih se sada traži da naknadno plate razliku.

Problem, tvrde potrošači, nije samo u poskupljenju, nego u tome što se ono pokušava naplatiti unatrag, i to bez jasnih pisanih rješenja.

„To nije ni legitimno ni legalno. Ne možete građanima naknadno mijenjati uvjete ugovora koji je već sklopljen i plaćen“, upozorila je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, prenose Novosti.

Dodaje kako HZZO nema pravo retroaktivno povećavati cijenu već kupljene usluge, pogotovo ako korisnici nisu na vrijeme i jasno obaviješteni.

„Građani su platili policu u dobroj vjeri. Ako se cijena mijenja, to može vrijediti samo za buduće razdoblje, a ne unatrag“, istaknula je Knežević te pozvala Državni inspektorat da se uključi u slučaj.

Podsjetimo, HZZO je početkom godine podigao cijenu dopunskog zdravstvenog osiguranja s oko 9,29 eura na čak 15 eura mjesečno, što je poskupljenje od više od 60 posto. Ta je odluka izazvala brojne reakcije u javnosti, no sada dodatnu buru izaziva upravo način na koji se nova cijena pokušava provesti.

Iz HZZO-a tvrde da je sve u skladu s propisima te da su osiguranici imali mogućnost raskinuti ugovor bez penala do kraja siječnja. No mnogi građani kažu da o tome nisu bili jasno informirani, a dio njih je policu uplatio unaprijed upravo kako bi izbjegao buduća poskupljenja.

„Ljudi nam se javljaju zbunjeni i ogorčeni. Neki su dobili usmene obavijesti, neki nikakve, a od svih se traži da plate više. To je neprihvatljivo“, poručuju iz potrošačkih udruga.

Građanima se savjetuje da ne uplaćuju razliku bez pisanog rješenja, da ulože prigovor HZZO-u te da se po potrebi obrate potrošačkim udrugama ili inspekciji.

Ostaje za vidjeti hoće li HZZO popustiti pod pritiskom javnosti ili će se slučaj rješavati sudskim putem. Jedno je sigurno – povjerenje građana u sustav dodatno je poljuljano.

