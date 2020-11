Od danas je obavezna zimska oprema - kazna je 1000 kuna

Zimsku opremu moraju imati sve vrste motornih vozila bez obzira ima li na kolniku snijega, leda ili je on potpuno suh i idealan za vožnju. Obaveza ne vrijedi jedino za vozila oružanih snaga Republike Hrvatske

<p>Od danas, 15. studenog, do 15. travnja iduće godine na većini najvažnijih cesta u unutrašnjosti Hrvatske obavezna je upotreba zimske opreme.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>No da bi izbjegli plaćanje kazne ne morate na autu imati zimske gume. Naime, prema članku 104. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama pod zimskom opremom automobila smatraju se i četiri ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i odgovarajućim lancima za snijeg koji su spremni za postavljanje u slučaju potrebe.</p><p>Ipak, u većini kontinentalne Hrvatske ipak savjetujemo korištenje pravih zimskih guma jer njihove performanse po hladnom vremenu su osjetno bolje od onih koje imaju ljetne pa čak i kad je kolnik potpuno suh. Kad je na njemu snijeg ili led razlika u performansama je ogromna. Put zaustavljanja na snijegu sa ljetnim gumama može biti višestruko duži nego sa zimskima.</p><p>Zimskom opremom smatraju su se i takozvane cjelogodišnje gume. One su zimi bolje od ljetnih, no i one su samo polovično rješenje kad je u pitanju sigurnost vožnje. Ljeti su mnogo nesigurnije od ljetnih, a zimi od zimskih guma.</p><p>To konkretno pokazuje i test kojeg je ove godine proveo renomirani njemački auto klub ADAC. Od sedam cjelogodišnjih guma renomiranih proizvođača pet ih je dobilo ocjenu dovoljan, a dvije nedovoljan.</p><p>Ocjenu dobar ili višu nije dobila ni jedna guma. Za usporedbu testirano je i 28 modela pravih zimskih guma. Među njima su samo četiri gume dobile ocjenu dovoljan i nedovoljan, a preostalih 23 modela je ocijenjeno s dobrim ili vrlo dobrim ocjenama.</p><p>Podsjećamo, zimsku opremu moraju imati sve vrste motornih vozila bez obzira ima li na kolniku snijega, leda ili je on potpuno suh i idealan za vožnju. Obaveza ne vrijedi jedino za vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.</p><p>Vozač automobila koji nema zimsku opremu platit će kaznu 1000 kuna. </p><p>U takozvane zimske dionice javnih cesta na kojima ova obaveza vrijedi ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka i rafinerija.</p><p>Pojednostavljeno, u zimske dionice ugrubo spadaju sve autoceste osim istarskog ipsilona i A1 južno od Maslenice te sve važnije državne i županijske ceste osim jadranske magistrale i svih cesta južno od Knina. </p>