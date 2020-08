Od danas strože mjere u dvije županije: Do 50 ljudi na svadbi, ne smije se u staračke domove

Od danas počinju strože mjere u Zadarskoj i Međimurskoj županiji. Pod oštrijim mjerama su se našle svadbene svečanosti, društvena okupljanja te posjete staračkim domovima

<p>Nacionalni stožer civilne zaštite donio je nove, strože mjere za četiri županije na prijedlog njihovih županijskih stožera. Strože mjere u Zadarskoj i Međimurskoj županiji počinju već od danas, dok se mjere pooštravaju u Dubrovačko-neretvanskoj i Brodsko-posavskoj od ponedjeljka. </p><h2>Međimurska županija</h2><p>Od subote se priredbe, festivali i druge manifestacije na području Međimurske županije mogu održavati samo uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa koje propiše Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. </p><p><strong>Ova odluka vrijedi do 15. rujna. </strong></p><h2>Zadarska županija</h2><p>Za Zadarsku županiju donesene su tri mjere koje stupaju na snagu od subote, <strong>a vrijedit će 14 dana. </strong></p><p>Na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 50 ljudi. </p><p>Zabranjene su organizirane zabave i okupljanja na brodovima. </p><p>Zabranjeni su posjeti domovima za starije. </p><h2>Brodsko-posavska županija</h2><p>Stožer je propisao nužne mjere i za Brodsko-posavsku županiju koje vrijede od <strong>ponedjeljka 31. kolovoza, a na snazi će biti 14 dana. </strong></p><p>Na svadbama može biti najviše 50 ljudi. </p><p>Najviše 20 ljudi smije biti na privatnim svečanostima i proslavama. </p><p>Na sahranama može biti najviše 50 ljudi. Karmine se ne smiju održavati, a sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom. </p><p>Obavezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera na svim društvenim javnim okupljanjima kao što su manifestacije, mise, obredi, izložbe i druga društvena i javna okupljanja. Ako se ona održavaju u zatvorenom prostoru - obavezne su maske. </p><p>Organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata su odgovorni za provođenje mjera i dužni su paziti pridržavaju li se svi propisanih mjera. </p><p>Sportska natjecanja mogu se održavati, ali ne smije biti gledatelja. </p><h2>Dubrovačko-neretvanska županija</h2><p>I u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nove, strože mjere su na snazi <strong>od ponedjeljka 31. kolovoza i vrijedit će 14 dana. </strong></p><p>Na svadbenim svečanostima može biti najviše 50 ljudi. </p><p>Privatne svečanosti i proslave mogu se organizirati samo u krugu obitelji i na njima može biti najviše 20 ljudi. </p><p>Na sahranama može biti najviše 50 ljudi, a sućut se ne smije izražavati bliskim kontaktom. </p><p>Obavezno je pridržavanje svih propisanih mjera na društvenim manifestacijama kao što su priredbe, mise, obredi, izložbe i druge. Ako se one održavaju u zatvorenom prostoru obavezno je nošenje maski i održavanje fizičke distance od dva metra. Mjera distance nije obavezna za članove istog kućanstva i za one koji su inače u kontaktu. Stožer napominje kako u tim skupinama ne može biti više od pet ljudi. </p><p>Organizatori svih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata odgovorni su za provođenje epidemioloških mjera i vršiti nadzor. </p>