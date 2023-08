Od 'nikad Srpska Krajina neće biti Hrvatska' do 'Srbi spremni govoriti o ratnim zločinima '

"Pozdravljam srpski narod banovine Gline, koji ste prvi krenuli na ustašku vlast i koji ste prvi osvojili srpske teritorije u republici srpskoj krajini. Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti hrvatska. Nikada ovdje ustaška vlast više neće doći, nikada više oružanim putem i onako kako su planirali – onako kako je zločinački režim Franje Tuđmana već pokušao. Vi ste to na najbolji način spriječili. (…) Koliko je puta Hrvatska napala srpsku krajinu?", dio je ovo najpoznatijeg govora Aleksandra Vučića, ratnog huškača i te 1995. 'glavnog pomoćnika' vojvode Vojislava Šešelja, ratnog zločinca.

"Nikada nisam bio u Glini"

Od 1995. do 2023. godine Vučićeva se politika ne mijenja, ali se mijenja retorika. Godinama je tvrdio da, ne samo da nikada nije bio u Glini i odražao jedan ovakav govor, nego i da ne zna za zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u Škabrnji. Gotovo tri desetljeća, Vučić ne zna ni za Vukovar, ni Ovčaru, ne zna ni gdje su posmrtni ostatci nestalih Hrvata za vrijeme agresije.

"Srbi kao ozbiljan narod spremni govoriti o zločinima kojo su naši pojedinici počinili"

Ipak, nikad ne propušta priliku govoriti i o Oluji, Hrvatskom, hrvatskim medijima.

U Prijedoru je tako sinoć, gdje je s Miloradom Dodikom, organizirao 'najveće okupljanja Srba u zadnjih 10 godina', kako izvještavaju republičkosrpski mediji, po tko zna koji put Oluju nazvao "najvećim etničkim čišćenjem nakon Drugog svjetskog rata".

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

"Ne stidim se zbog dolaska u Banja Luku i Prijedor na obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji 'Oluja'. Stidjeti bi se trebali oni koji su to krili i koji o tome nisu smjeli govoriti. Mi se time možemo ponositi, kao i time što smo uvijek spremni da govorimo o zločinima koje su naši pojedinci počinili, jer ozbiljni povjesni narodi tako tome pristupaju. Plašim se da dok netko ne bude želio da čuje i Srbe, da ćemo teško moći da dođemo do ozbiljnijeg pomirenja, a što se nas tiče mi smo spremni da ih saslušamo, da ih čujemo i razumijemo patnju i Bošnjaka i svih drugih', rekao je Vučić sinoć u Prijedoru.

"Hrvatski mediji predstavljaju me kao monstruma, jeste vi ludi ili sam ja?"

Ponovno se obrušio i na hrvatske medije i pitao "jesu li oni ludi ili on".

“Ja imam nesnosne bolove zato što imam problem s nervom, a ne zato što sam lud ili kreten kao što bi me neki predstavili. Ja sam samo rekao nećemo okretati leđa našem narodu. Glavni naslov u hrvatskim medijima “Vučić prijeti”. Vi stanete i pitate, jeste vi ludi ili sam ja lud?Što god da kažem, ako po njima ne prijetim, onda sam drama queen i kukumavčim, ili picousti opet nešto izmišlja. Tako to ide u zagrebačkim i sarajevskim medijima. Nastavit će lagati, tako im lakše, zato što morate mene predstaviti kao monstruma i Srbiju kao zemlju koju vodi psihopat, da biste mogli opravdati to što vi govorite da se kreira politika Velike Srbije. A tko kreira politiku Velike Srbije? Pa ne znamo, ali nama se to tako čini!”, rekao je.

Njemačka laže da mu je san stvaranje velike Srbije

Optužio i Njemačku za propagandu čiji je cilj lagati da je njegov san stvaranje 'velike Srbije'.

"U suavremenom svetu svako ima pravo da kaže šta mu je volja. Kada govorite o ruskoj propagandnoj mašineriji – super, siguran sam da postoji, a šta je ovo nego nemačka propagandna mašinerija. Što lažete da mi je san stvaranje 'velikosrpskog sveta i velike Srbije', pošto ne možete da dobijete moju izjavu takvu, niti pokažete kroz djela da sam to učinio, onda analizirate moje snove'', zapitao je Vučić.

Vučić je 2022. godine u Novom Sadu gdje srpski državni vrh organizira komemorativni program za žrtve Oluje, rekao da "Srbiji ne smeta kada se u Hrvatskoj svečari u povodu Oluje".

"Hrvatska samo radi svoj posao, od 1941. pa nadalje"

"Ali nam smeta kada nam ne dopuštaju da se sećamo i tugujemo. Od Srba ne mmožete očekviati da se odreknu sebe, svojih mrtvih, svog imena i prezimena. Hrvatska je, provodeći etničko čišćenje, lišila sebe divnih ljudi. Oluja je ranila srpski narod, ali su Srbija i Republika Srpska dobile mnogo divnih i dobrih ljudi”, rekao je Vučić 2022. godine.

Vučić je svojedobno rekao da je "Hrvatska samo radila svoj posao, sve ono što radi više desetljeća od 1941. pa nadalje", te da se tu "ništa nije promijenilo".

Neće dok je živ na more u Hrvatsku

Predsjednik Srbije je kazao i kako je kao dijete, zajedno s roditeljima, dolazio na more u Hrvatsku ali da on, dok je živ, sigurno više neće na more u Hrvatsku.

"Oni građani Srbije koji već ljetuju tamo su samim time pokazali svoj stav o tome. Moj stav je da ja tamo ne bih ljetovao i to je u redu. Svatko ima svoje mišljenje i to je suština demokratskog društva."

"Teslu proglasili Hrvatom iako s Hrvatskom veze nema"

Nakon što mu hrvatske vlasti nisu dozvoile privatni posjet Jasenovcu, rekao je da je "samo želio položiti cvijet u spomen stradalima u tom ustaškom logoru".

"Što mislite zašto su u javnost puštali one sramotne priče iz Petrinje želeći me uplašiti, da kažem da mi ne pada napamet ići u Jasenovac? Pogledajte tajming. Što bi bilo u EU-u da izmislimo da je Plenković tukao zarobljenike i radio ne znam što, kakav bi to skandal bio? Oni su to ne samo izmislili, nego osmislili cijelu akciju misleći da će moći proizvesti učinak kod mene, uplašiti me da ne tražim odlazak u Jasenovac. Za mene je u Hrvatskoj važan Jasenovac, Jadovno, Smiljane… To je ono kad su Teslu proglasili Hrvatom iako s Hrvatskom veze nema", rekao je tada Vučić.

Nosio kišobran, a ne snajper u Sarajevu 1995.

Ipak, vrhunac je njegova izjava da su mu "namontirali" snajper na fotografiji u opkoljenom Sarajevu, te da je to ustvari bio kišobran.

"Nazvali su me 'snajperistom s brda'. Onda su mi u montaži stavljali umjesto kišobrana puška. Sve su izmislili. U fotomontaži su mi stavili pušku, a nosio sam kišobran. To je kačila čak bivša hrvatska premijerka na Twitteru”, rekao je Vučić.

Govorio je i o “čuvenoj” fotomontaži na kojoj nosi gajbu piva za bivšeg šefa Šešelja.

“Izmislili su, kao što su izmislili i to da sam nosio Šešelju pivo. Nosio sam izborni materijal, a ne bi me bilo sramota i da jesam”, kazao je.