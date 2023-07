Vučić naredio novinarima da sve mobitele ugase, a zatim opleo: 'Imamo etničko čišćenje Srba...'

Foto: Amir Hamzagic

Možda nisam trebao to reći, bilo bi mi lakše. Mogao sam zabiti glavu u pijesak kao noj. Rekao bih uhićen je još jedan Srbin i to je to. Ta akcija progona i etničkog čišćenja na Kosovu je planirana, rekao je Vučić

Poštovani građani Srbije, imali smo razgovor s europskim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Europska unija je pokušala koliko je to moguće zahtijevati neku vrstu deeskalacije i hoću reći da je Srbija ispunila sve što je traženo kako bi se ispunila deeskalacija, do koje još nije došlo. Već 11 godina sudjelujemo u svim razgovorima i želim reći građanima Srbije kako se danas naša zemlja nalazi u najtežoj situaciji ne svojoj krivicom, odgovornošću i željom, već svakodnevnim aktivnostima režima u Prištini i onih koji šute i blagonaklono gledaju na te akcije i prate tiho etničko čišćenje Kosova i Metohije. POGLEDAJTE VIDEO: Vučić na rođendanu Šešeljevog sina: Slavili su uz pjesmu koja veliča četničkog vojvodu Izjavio je to srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u zgradi Generalnog sekretarijata Predsjedništva. Vučić je na početku konferencije zatražio od okupljenih da isključe mobitele. Dodao je kako će "imati sve strpljenje ovoga svijeta" dok se to ne učini. Govorio je o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. - Možda nisam trebao to reći, bilo bi mi lakše. Mogao sam zabiti glavu u pijesak kao noj. Rekao bih uhićen je još jedan Srbin i to je to. Ta akcija progona i etničkog čišćenja na Kosovu je planirana, organizirani i suštinski podržana od pojedinih krugova u međunarodnoj zajednici. Donijeli su odluku da svi viđeniji Srbi, koji možda neće prihvatiti jednostrane odluke Prištine, moraju biti uhićeni ili ubijeni - rekao je Vučić. Prozvao je EULEX da o svemu šuti. - Ta akcija je počela još u Štrpcu 2021. godine. EULEX šuti, šuti cijela međunarodna zajednica, ali neću šutjeti i sudjelovati u tome. Ne želim se praviti naivan. Od kada je Kurti preuzeo vlast, uhićeni su i Dušan Arsić, Časlav Jolić, Milorad Đoković - dodao je Vučić. Naglasio je kako se radi o pripremljenoj akciji. - U tome su im pomagali domaći i inozemni mediji uz političke strukture, ali i strane vlade. Nitko o Srbima s KiM-a više nije govorio kao o Srbima, nego kao o pripadnicima različitih kriminalnih grupa koji teroriziraju Srbe, a pod kontrolom su Beograda. U tijeku je drugi dio akcije gdje pokušavaju zastrašiti dodatno stanovništvo na sjeveru. Ovo je posljednja mapa od jutros sa stanjem, sa svim onim što kosovska policija sada radi, a nema na to pravo. Kako bi pokazali da Srbi više nikada ne mogu postaviti barikade, da bi ostali bez lijekova, da bi unijeli strah u svaku srpsku kuću kako se ne bi zauzeli za određene točke - dodao je Vučić. Opleo je i po britanskoj političarki Alicie Kearns koja je optužila Srbiju zbog nemira na Kosovu. - Alicia Kearns, šefica vanjskopolitičkog odbora Velike Britanije, inače poznata po svom antisrpskom djelovanju u kojem se ponaša kao lobist jer govori najgore laži o srpskom narodu. Uz policijske napade uvode nove elemente, napad na crkvu i zdravstvene elemente, to su dva stupa srpstva na Kosovu. Ona je rekla kako će zahtijevati istragu, ne brini, gospođo, mi već provodimo istragu protiv tebe da vidimo zašto dovodiš Srbiju u takvu poziciju. Primorani smo reagirati. Evo da vidite što oni rade i da vidite dokaze. Pošto se netko bavi čapraz divanima, netko se mora baviti ozbiljnim stvarima - rekao je Vučić.