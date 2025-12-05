Od Nove godine nova fiskalna pravila za poduzetnike. Kazne su paprene! I do 66.000 eura

Od prvog dana nove godine u Hrvatskoj svaki poduzetnik koji je u sustavu PDV-a ulazi u novu fiskalnu obvezu i mora imati informacijskog posrednika, a kazne za one koji ignoriraju pravila idu do 66.000 eura. Prema podacima Porezne uprave, na tržištu ima 28 informacijskih posrednika, koji su povezani na centralnu platformu i usklađeni s normom za e-račun. Poduzetnici do kraja godine moraju nadograditi sustave, prijaviti posrednika i osigurati e-arhivu. Poduzetnici izvan sustava PDV-a morat će samo primati e-račune, ali od 2027. morat će ih i izdavati. Od 1. siječnja sve se digitalizira: treba primati eRačune, imati eArhivu, raditi eIzvještavanje i fiskalizirati sve račune. Procjenjuje se da će oko 300.000 subjekata biti obuhvaćeno ovom zakonskom promjenom.

- Srednji i veliki poduzetnici su spremni, ali velika većina malih i mikropoduzetnika čeka zadnji trenutak, koji je, da se tako izrazim, bio jučer. Od 1. siječnja nema više slanja računa u PDF-u, Excelu, Wordu ili preko e-maila. To će biti poprilično kažnjivo. Pozivam sve koji još nisu da izaberu informacijskog posrednika, a ima mnogo opcija na tržištu - kazao je Hrvoje Bujas iz udruge Glad poduzetnika, a mogu se za pomoć obratiti i toj udruzi.

Udruga Glas poduzetnika od Ministarstva financija i Porezne uprave tražila je da prva tri mjeseca imaju dozu razumijevanja za greške koje su moguće i da odmah ne idu s kažnjavanjem nego s opomenom, no to će isključivo ovisiti o njihovoj volji.

- Trebat će nam vremena da se uštimamo i da se naviknemo na promjene, ali kad to sve sjedne na svoje mjesto, bit će mnogo jednostavnije poslovanje, u kontekstu slanja računa - napominje Bujas.

Udruga Glas poduzetnika zalaže se za digitalizaciju društva i sustava, navodi Bujas i ističe kako bi, prema direktivi EU, do 2030. praktički sve zemlje trebale imati digitaliziran sustav vezan za izdavanje računa.

- To što ćemo mi biti prvi, to je tako. Mi smo takva ekipa da valjda volimo biti među prvima - kazao je.

Napominje kako je vrlo važno i da do kraja godine sustav bude spreman i zaštićen od potencijalnog hakiranja.

- Riječ je o ozbiljnim podacima koji će ići kroz taj sustav. Ne želimo da postoji opcija da treće osobe, odnosno konkurencija, može vidjeti kolika je cijena neke usluge u konačnici. To mora biti zaštićeno - zaključio je Bujas.