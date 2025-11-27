Porezna uprava tvrdi: Sustav Fiskalizacije 2.0 i eRačuna je strogo reguliran i nadziran

Odbacili su medijske napise o izostanku sigurnosnih standarda koji mogu otvoriti prostor zloupotrebama. "U pojedinim medijima objavljene su tvrdnje da informacijski posrednici u sustavu eRačuna nemaju propisane sigurnosne standarde te da aplikacije za izradu računa omogućuju registraciju bez provjere identiteta, što bi navodno otvorilo prostor zloupotrebama. Porezna uprava ističe da su takve tvrdnje netočne s obzirom da nisu sagledani svi propisi koji zajednički uređuju ovo područje", ističe se u priopćenju PU-a.

Cilj je, kažu iz Porezne, da poduzetnici ne budu krivo informirani o nečemu što je za njihovo poslovanje ključno, pri čemu će i dalje pravovremeno informirati javnost o svim elementima važnim za razumijevanje ovog sustava.

Kako pojašnjavaju u priopćenju, informacijski posrednici, kao pristupne točke, ključni su sudionici razmjene eRačuna. Tako će Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti informacijski posrednici biti kategorizirani kao ključni subjekti navedenog zakona te podlijegati strogim zakonskim obvezama iz područja kibernetičke sigurnosti, uključujući obveznu primjenu mjera zaštite, prijavu sigurnosnih incidenata te mogućnost stručnog nadzora nad njihovim radom. Dodatno, Zakonom o fiskalizaciji propisane su im dodatne mjere usmjerene na sigurnost, poput obveznog ISO/IEC 27001 certifikata i obveze zaštite osobnih podataka, čime se osigurava jedan od najstrožih sigurnosnih režima u hrvatskom zakonodavstvu, poručili su iz Porezne.

Posebno naglašavaju i zakonsku odgovornost na temelju Zakona o fiskalizaciji, prema kojem informacijski posrednik odgovara za ispravnost programskog rješenja koje nudi za potrebe primjene zakona, porezni obveznik odgovara za ispravno izdavanje i zaprimanje eRačuna, fiskalizaciju eRačuna i eIzvještavanje, dok se prava i obveze između obveznika i informacijskih posrednika uređuju ugovorima.

Također, napominju iz PU-a, obveza izdavanja točnog, vjerodostojnog i potpunog računa proizlazi iz Općeg poreznog zakona, posebno u dijelu koji uređuje obvezu izdavanja računa i posljedice neistinitog ili neizdanog računa, kao i Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji propisuje obvezu izdavanja računa.

"Područje izdavanja i razmjene računa uređeno je skupom već donesenih i usklađenih zakonskih propisa (...) koji zajedno osiguravaju dosljedan i strukturiran slijed provjera i nadzor nad svakim korakom procesa, s ciljem smanjivanja mogućnosti zloporaba", istaknuto je.

U priopćenju se navodi i da hrvatski model uključuje četverokutne topologije razmjene eRačuna koja uključuje postupanje svih sudionika, Izdavatelja i primatelja eRačuna i njihovih pristupnih točaka.

"Sam Izdavatelj i primatelj eRačuna su odgovorni akteri u postupku izdavanja i zaprimanja računa prema pozitivnim zakonskim propisima te osiguravaju da se potencijalno zlonamjerni postupci otkriju i spriječe. Obveze izdavanja računa, kao i sankcije za neizdavanje ili neovlašteno izdavanje računa, izričito su propisane važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske", zaključuju iz Porezne uprave.