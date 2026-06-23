Od petka ponovno vozi vlak Sarajevo - Ploče, evo koliko će koštati povratna karta

Željeznice Federacije BiH od 26. lipnja ponovo će pustiti u promet vlakove koji će povezivati Sarajevo i Ploče, potvrdili su iz te tvrtke u utorak. Sezonski vlakovi na ovoj relaciji prometovat će do 27. rujna i to petkom, subotom i nedjeljom.

Vlakovi će iz Sarajeva za Ploče polaziti u jutarnjim satima, a vraćat će se u kasnim popodnevnim. Karta u jednom smjeru stajat će 15 eura, a povratna oko 25.

Vlakovi na ovoj liniji u proteklim su godinama bili popunjeni do posljednjeg mjesta jer omogućuju turistima iz BiH najbrži prijevoz do Makarske rivijere.

Putovanje ovim vlakom između Sarajeva i Ploča preko Mostara traje tri sata i 20 minuta.

Željeznička veza između Sarajeva i Ploča jedina je međunarodna linija kojom je tim prijevoznim sredstvom moguće putovati iz Bosne i Hercegovine čija je željeznička infrastruktura odavno zastarjela, a nisu poduzete nikakve mjere kako bi se ona rekonstruirala.

Željeznice u BiH podijeljene su entitetskim granicama i orijentirane su gotovo isključivo na prijevoz tereta.