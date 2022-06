Od stare Jave složio električnu 'pilu' koja ide 120 km na sat

Motori su mu strast, ali je uvijek vozio one manje veličine. Onda je odlučio, u sklopu studentskog projekta, sam izraditi onakvog kakvog bi želio imati. U nekoliko mjeseci predanog i studioznog rada nastao je Grom, prototip prvog hrvatskog električnog motocikla koji bi, uz malo sreće, mogao ići i u serijsku proizvodnju. Izradio ga je Osječanin Benjamin Kujavec (24), bivši učenik Elektrotehničke i prometne škole, a sad student FERIT-a u Osijeku, treće godine preddiplomskog stručnog studija elektroenergetike.

- Prošle je godine na fakultetu bio natječaj za projekt ProStudent. Zamišljen je za studente s projektima koji imaju komercijalni potencijal. Uglavnom su se prijavljivali oni s gadgetima, aplikacijama i slično, a ja sam prijavio svoju ideju izrade električnog motocikla. Izabrali su me na natječaju i u studenom sam dobio od fakulteta 8000 kuna za realizaciju ideje. Uložio sam još oko 10.000 kuna i tako je nastao Grom - kaže Benjamin, koji je na razgovor došao vozeći svoju jedinstvenu "pilu" koja ima super performanse. Izgledom je to prerađena Java iz 1974. godine, ide do 120 kilometara na sat, baterija se puni oko 2,5 sati, a s jednim punjenjem može proći oko 80 kilometara. Motocikl je povezao s aplikacijom na svoj mobitel te preko nje prati potrošnju baterije, brzinu, lokaciju i zaključavanje.

- Počeo sam sredinom siječnja, kad su mi stigli svi naručeni dijelovi. Do kraja veljače sam ga već završio. U travnju je bila prezentacija na faksu, a prošli mjesec smo išli na sajam inovacija u Ivanić Grad. Tamo je bilo 150 studentskih i učeničkih radova, a ja sam dobio zlatnu medalju za Groma. Jedini sam ja imao motocikl - kaže ponosno Benjamin. Već je dobio ponude ulagača za komercijalizaciju svoje ideje.

- Javio mi se čovjek koji je radio kod Rimca, a sad ima svoju firmu u autoindustriji. On je izgledni ulagač. Također mi se neprestano javljaju ljudi koji bi željeli od svojih starih automobila i bicikala napraviti električno vozilo - kaže Benjamin.

