Čeka nas novi skok cijena goriva od utorka? Evo koliko bi trebali plaćati za litru benzina i dizela

Opet nam se javlja ista situacija kao prošlog tjedna te se najavljuje novo drastično poskupljenje goriva.

Prema neslužbenim informacijama Nove TV, cijena litre eurodizela, prema važećoj vladinoj formuli, trebala bi porasti za čak kunu i 14 lipa, odnosno na 13 kuna i 44 lipe.

Cijena eurosupera 95 bi umjesto aktualnih 10 kuna i 72 lipe trebala iznositi 11 kuna i 10 lipa po litri. Najveći rast cijene, od čak kunu i 31 lipu po litri, trebao bi zabilježiti plavi dizel.

Međutim, ista situacija je bila i prošlog tjedna kad se također najavilo drastično poskupljenje pa je tada uskočio premijer Andrej Plenković sa zamrzavanjem cijena goriva.

Vlada je, podsjetimo početkom prošlog tjedna, zamrznula cijene goriva na tjedan dana, na dosadašnju cijenu od 10,72 kune za litru benzina i 12,30 kuna za litru dizela. Ministar gospodarstva Davor Filipović rekao je tad da se Vlada odlučila na to jer bi u protivnom, naveo je, dizel porastao za 1,47 kuna, benzin za 1,23 kune, a plavi dizel za 1,24 kuna.

Čekamo odgovor Vlade

Kontaktirali smo glasnogovornika Vlade Marka Milića s upitom hoće li Vlada opet intervenirati te zamrznuti cijene goriva, a odgovor ćemo objaviti ako ga i kad dobijemo.

Udruga malih distributera goriva tad se ošto suprotstavila odluci Vlade.

- Uredbom Vlade RH o maloprodajnim cijenama goriva i ponovnim zamrzavanjem cijena goriva na sedam dana, unatoč snažnom poskupljenju dizelskoga goriva na svjetskom tržištu, Vlada RH je ponovno prisilila male distributere na prodaju goriva s minusom, i to u iznosu od čak jedne kune po litri. Mali distributeri goriva upozoravaju kako će zbog Vladinih intervencija u tržište goriva i energetske krize, u kojoj se nalazimo, neminovno doći do nestašice goriva ako se nepromišljena energetska politika nastavi. Dodatno, poručuju kako donošenjem ishitrenih odluka svakih 7 ili 14 dana, i to ponedjeljkom, prije promjene cijene, Vlada dodatno destabilizira tržište energenata ne shvaćajući da intervencijom ne spašava nikoga, nego dodatno otežava izlazak iz energetske krize - istaknuo je tad Armando Miljavac, predsjednik Udruge malih distributera goriva.

