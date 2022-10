Petrol upozorava na neizdrživu situaciju zbog ograničenja cijena goriva: Stvaramo gubitak

Distributer naftnih derivata Petrol očekuje da se stanje s regulacijom cijena naftnih derivata u Hrvatskoj riješi do kraja ovog mjeseca, upozorivši u ponedjeljak da su Vladinim mjerama ograničenja cijena osnovnih motornih goriva dovedeni u neizdrživu situaciju.

Podsjetimo, Vlada je na telefonskoj sjednici u ponedjeljak donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojom je cijene osnovnih motornih goriva ostavila na razini kao i protekla dva tjedna, pa će tako još idućih sedam dana cijena litre osnovnog benzina iznositi 10,72 kune, a osnovnog dizela 12,3 kune, plavog dizela 8,49 kuna, dok će kilogram UNP smjese propan-butan u bocama stajati 13,49 kuna, a za spremnike 10,01 kunu.

Da nema mjera Vlade cijene bi iznosile 13,02 kune za litru osnovnog benzinskog goriva, 15,61 kunu za dizelsko gorivo, 10,85 kuna za plavi dizel, 12,31 kunu po kilogramu za UNP za spremnike te 17,04 kune po kilogramu za UNP za boce.

Na današnjem sastanku u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, uprava Petrola dobila je priliku prezentirati situaciju u kojoj se nalazi zbog uredbe o ograničavanju maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Tom prigodom iz Petrola su istaknuli da zbog te uredbe sa svakom litrom prodanog goriva Petrol stvaraju gubitak od 0,7 do 1,7 kune po litri, dok su prihodi državnog proračuna RH od prodaje naftnih derivata cijelo vrijeme praktično nepromijenjeni.

Predsjednica uprave slovenskog Petrola d.d. Nada Drobne Popović izjavila je na novinskoj konferenciji u Zagrebu nakon sastanka da se nada rješenju koje će ponovo dovesti do nastavka održivog poslovanja Petrol d.o.o. Zagreb i ravnomjernog raspoređenja tereta na sve dionike.

U Petrol grupi su svjesni tereta svjetske krize za građane, ali upozoravaju da ne mogu samo distributeri nositi teret niskih cijena naftnih derivata te očekuju da će teret biti proporcionalno raspoređen na sve dionike.

A koliko je velika uloga Grupe Petrol u RH pokazuju i same brojke od 1996. godine do proširenja 2021. godine, kad joj se pridružilo društvo Crodux derivati dva d.o.o., ističu iz te kompanije. Tako navode da u Hrvatskoj Petrol d.o.o. Zagreb trguje naftnim derivatima, ostalim proizvodima od nafte, ukapljenim naftnim plinom i ostalim energentima, kao i trgovačkom robom, ima 202 benzinske postaje s ukupno 2.266 zaposlenih, više od 40 posto tržišnog udjela u Hrvatskoj te da je ozbiljan investitor koji je u proteklih pet godina ovdje investirao više od 230 milijuna eura.

Grupa Petrol na svim se tržištima na kojima posluje dosljedno pridržavala uputa nadležnih institucija te je do sada iznijela sav teret regulacije, a uz to tijekom svog poslovanja u 2021. godini uplatila u državni proračun RH 3,92 milijarde kuna odnosno otprilike 520,5 milijuna eura, a tijekom 2022. godine do kraja rujna uplate iznose 2,95 milijardi kuna ili otprilike 391 milijun eura, navode dalje iz Petrola.

Predstavnicima ministarstva čelništvo Petrola poručilo je da im je sadašnja situacija neizdrživa te da se hitno mora pronaći rješenje, dok Drobne Popović očekuje da hrvatska strana najkasnije do kraja listopada nađe rješenje. Rekla je i kako razumije da su okolnosti izuzetno zahtjevne, da su cijene naftnih derivata jako visoke, no napomenula je i da Petrol nema svoju rafineriju, pa je ovisan isključivo o marži koju zaradi kao trgovac.

